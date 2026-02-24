La Ignacia y Palmar Bonito: Cuando la derrota militar se convierte en victoria histórica

Hay fechas que, aunque no brillen por el éxito táctico, irradian una luz moral que atraviesa los siglos. El 24 de febrero de 1895 es una de esas jornadas donde la historia, caprichosa, decidió que el ejemplo valiera más que la conquista inmediata.

Aquel domingo de carnaval, mientras en La Habana las máscaras cubrían rostros indiferentes y en Matanzas los bailes prometían algarabía, un puñado de hombres —apenas 16 en Ibarra, poco más de 40 en Jagüey Grande— se levantaron contra el imperio español. No tenían armas suficientes, ni caballos, ni experiencia militar. Tenían algo más poderoso. La certeza de que la libertad se construye con gestos, aunque parezcan pequeños, y que la dignidad no entiende de probabilidades.

El plan era ambicioso. José Martí, desde el exilio, había tejido durante años la red del Partido Revolucionario Cubano. La orden de alzamiento, firmada el 29 de enero, debía ejecutarse simultáneamente en varios puntos de Cuba. En Matanzas, la responsabilidad recaía sobre Juan Gualberto Gómez, el delegado del Apóstol, y sobre Antonio López Coloma, propietario de la finca La Ignacia, en las cercanías de Ibarra.

La conspiración, sin embargo, se filtró. Las autoridades españolas, alertadas, detuvieron a figuras clave como Julio Sanguily —quien debía ser el jefe militar del alzamiento— y desarticularon parte de la estructura. Cuando en la madrugada del 24 avisaron a López Coloma que un tren con tropas se acercaba desde Matanzas, el dilema era brutal, dispersarse o cumplir la orden. Eligieron lo segundo.

Juan Gualberto narraría después aquellos instantes: «A las seis de la mañana del 24, encontrándome dormido, fui despertado por López Coloma (…). Recogimos los rifles y cartuchos que pudimos llevar del depósito allí existente. Nos apoderamos de los caballos que pudimos encontrar; se nos unieron dos compañeros que acababan de presentarse y un cuarto de hora después de recibido el aviso del jefe de estación, nos lanzamos al campo, tremolando la bandera”.

Eran 16 hombres mal montados, mal armados, enfrentándose a un ejército profesional. No hubo combate heroico aquel día, sino persecución, capturas y fusilamientos posteriores. López Coloma cayó en el foso de los Laureles el 26 de noviembre gritando «Viva Cuba Libre». Juan Gualberto fue condenado a veinte años en las prisiones de Ceuta. Militarmente, fue un fracaso.

Pero el historiador de Limonar, Gabino Rodríguez, lo explicaría con lucidez años después: fue «un revés militar que rápidamente se convirtió en victoria». Porque en Ibarra, contra toda lógica, se demostró que los cubanos del occidente también estaban dispuestos a morir por la independencia. Que la guerra no era un asunto de orientales, sino de la nación entera.

Mientras en Ibarra el infortunio se cernía sobre los insurgentes, a unos ochenta kilómetros al sureste, en Jagüey Grande, el Dr. José Lázaro Martín Marrero escribía otra página de esta gesta. Designado por Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano en la zona, había trabajado durante meses para reunir hombres y pertrechos.

La finca La Sirena, a unos ocho kilómetros del pueblo, fue el punto de reunión. Allí, en la mañana del 24, se congregaron 41 patriotas. Las armas eran escasas: apenas diez tercerolas escondidas desde el año anterior, algunas escopetas de caza y machetes. Marrero, médico de profesión, asumió el mando.

El momento decisivo llegó el 26 de febrero. Una avanzada de cuatro hombres enviados a explorar chocó con tropas españolas. En lugar de replegarse, dieron la cara, dispararon y avisaron al grupo principal. Marrero organizó a sus hombres y enfrentó al enemigo en un paraje conocido como Palmar Bonito. El intercambio de disparos fue breve, pero concluyó con la retirada de las fuerzas coloniales.

Esa escaramuza, menor en términos militares, tiene un peso simbólico inmenso: fue el primer combate ofensivo de las armas mambisas en el occidente de Cuba durante la Guerra Necesaria. Demostró que la llama insurrecta no se apagaba, que los hombres de Matanzas no solo se alzaban, sino que peleaban y vencían.

Marrero y sus hombres, sin embargo, no recibieron las órdenes que esperaban. Internados en la Ciénaga de Zapata, aguardaron en vano noticias de un mando superior que nunca llegó. La descoordinación, las detenciones, las muertes y la superioridad numérica del enemigo terminaron por dispersarlos.

¿Por qué recordar hoy, en 2026, aquellos episodios? Porque en ellos se cifran las claves de una resistencia que no ha cesado. Los hombres de La Ignacia y Palmar Bonito no calcularon sus posibilidades de éxito. Actuaron movidos por la convicción, por la lealtad a una cita con la historia. Sabían, como escribió Juan Gualberto, que había que cumplir «sin tener creadas todas las condiciones”.

Y esa enseñanza se percibe con fuerza en la Cuba actual, asediada por un bloqueo que ya suma casi 70 años, amenazada por sanciones y presiones de todo tipo. Los enemigos han cambiado de rostro y de bandera, pero nosotros seguimos en lo nuestro. Pretenden que el desgaste, la escasez y el aislamiento terminen por doblegar una voluntad que lleva siglos forjándose en la adversidad.

El 24 de febrero de 1895 no trajo la independencia. Hubo que esperar a 1959 para que el sueño de aquellos en Ibarra y Palmar Bonito empezara a hacerse realidad. Pero cada intento, por fallido que pareciera, fue un ladrillo en el edificio de la nación. Cada gesto de rebeldía, por pequeño, alimentó una tradición de dignidad que ningún imperio ha logrado extinguir.

Por eso, cuando hoy visitamos la Finca La Ignacia —declarada Monumento Nacional en 1996— o recordamos el nombre de Martín Marrero, no hacemos arqueología. Hacemos política en el sentido más profundo, y reconocemos que la libertad se conquista todos los días, que el coraje se hereda, y que mientras haya cubanos dispuestos a plantarse frente a la injusticia, la historia del 24 de febrero seguirá escribiéndose.

Allá quienes crean que las batallas se miden solo por el resultado inmediato. Aquí, en esta isla, sabemos que hay derrotas que siembran, y que la semilla de Ibarra y Palmar Bonito germinó hasta convertirse en la Revolución que aún defendemos.

Lea también