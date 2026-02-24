Cantata por el reinicio

Fotos: Raúl Navarro e Izet Morales Rodríguez

Lo ocurrido el 24 de febrero de 1895 va más allá de un capricho de quienes no aceptaron ser los perdedores de una guerra más de una década atrás. Fue un exacto rayo de luz concetrado que prendió la pólvora dispersa en el aire aún de los campos de batalla de la Guerra Grande.

Este lunes 23 de febrero en la Sala de Concierto José White se recordó dicho hito con una cantata en espera de la fecha que en el 2026 cumple su aniversario 131.

La actividad contó con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia, y Marieta Poey Zamora, gobernadora de la misma; además de otros funcionarios, cuadros e invitados.

En una noche invernal compartieron su arte la Camerata Jose White que interpretó composiciones como la Bella Cubana o La Comparsa de Lecuona. El solista Alfonso Llorens cantó temas de la nueva trova como «Sueño de una noche de verano», de Silvio Rodríguez. Además, existió la clásica participación de los poetas repentistas. Para cerrar, la compañía Danza Espiral ofreció uno de sus perfomance.

El reinicio de las luchas independentistas demostró que los cubanos no estaban vencidos, solo en una pausa para aprender a hacerlo: cómo guerrear, cómo construir una República, cómo vencer mejor ( aunque al final les hayan empañado la victoria). Eñsta vez contaban con un alma pura y sagaz que allanó los caminos, planes y espíritus, José Martí.

Para celebrar ese destello en la historia que fue —y es— El Apóstol, para recordar que aquí, en Matanzas, en la Ibarra, también hubo levantamiento, se cantó una noche invernal.

