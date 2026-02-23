La esperanza del mañana canta, baila y dibuja

Entre música, danza y artes plásticas transcurrió en Matanzas la segunda entrega del Festival Provincial Esperanza del Mañana, dispuesta a resaltar las habilidades artísticas de los niños y niñas pertenecientes al proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia.

«Participar en este proyecto siempre será para mí un gusto y estar aquí despierta, sin dudas, mucha emoción» afirmó Darián Jesús Matos Guevara, concursante de 12 años de edad, quien participa por segunda ocasión en el certamen organizado por Maravillas de la Infancia.

Reafirmar el valor del arte como el motor impulsor de la vida, cuando los momentos resultan difíciles, procuró el festival acogido por la Sala de Conciertos José White de esta ciudad, los días 21 y 22 de febrero últimos para llevar alegrías y amor al público asistente.

Temas como Un canto a la vida interpretado por Isabela, ganadora del Gran Premio en la modalidad de música, resultaron sinónimo de cubanía, entrega y amor; así como también muestra del compromiso de los concursantes ante la tarea de construir un mundo mejor para las nuevas generaciones.

El Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, el Centro Provincial de Casas de Cultura y la Cruz Roja, figuran entre las instituciones que durante la gala de premiaciones del Festival reconocieron el desempeño de algunos participantes.

«Sin sueños la vida pierde sentido, porque los sueños pintan de colores el cielo gris de la cotidianidad», la infancia colmó de paz el pequeño auditorio y entre lágrimas, aplausos y felicitaciones transcurrió la jornada cómplice de primeros pasos y metas alcanzadas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

