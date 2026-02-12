La tregua: cuando el amor interrumpe la costumbre de existir

En un mundo narrativo dominado con frecuencia por grandes gestas, pasiones desbordadas y finales rotundos, La tregua (1960) de Mario Benedetti, se impone como una novela de silencios, de gestos mínimos y de emociones contenidas.

No es una historia que busque deslumbrar, sino una que se filtra lentamente en el lector hasta instalarse en una zona incómoda y reconocible: la del desgaste cotidiano, la soledad asumida y la esperanza que llega tarde, o al menos eso parece.

La obra adopta la forma de un diario personal escrito por Martín Santomé, un viudo de 49 años, empleado de oficina en Montevideo, que cuenta meticulosamente los días que lo separan de su jubilación. Desde la primera entrada, el protagonista se presenta como un hombre cansado, emocionalmente clausurado, que vive más pendiente del paso del tiempo que de la posibilidad de habitarlo plenamente. No hay en él una tragedia espectacular, sino algo mucho más inquietante: la sensación de haber dejado pasar la vida sin darse cuenta.

Benedetti construye a Santomé como un personaje atravesado por la rutina. Su trabajo, sus horarios, su relación distante con sus hijos y su dificultad para expresar afecto conforman un universo gris, opresivo en su normalidad. La oficina no es solo un espacio físico, sino un símbolo de una existencia burocratizada, donde las emociones también parecen archivarse y posponerse. En ese contexto, la jubilación no aparece como una promesa de libertad, sino como una cuenta regresiva hacia el vacío.

Es en ese escenario donde irrumpe Laura Avellaneda, una joven compañera de trabajo cuya presencia introduce una fisura en la vida ordenada —y estéril— de Santomé. El vínculo que se desarrolla entre ambos evita deliberadamente el tono romántico convencional. No hay declaraciones grandilocuentes ni escenas melodramáticas; hay, en cambio, dudas, silencios, incomodidades y una ternura que se construye con extrema cautela. Benedetti entiende que el amor adulto, especialmente cuando llega después de la pérdida y el desencanto, no se vive como conquista, sino como riesgo.

El título de la novela condensa con precisión su sentido profundo. El amor entre Santomé y Avellaneda no se presenta como una solución definitiva ni como una promesa de plenitud eterna, sino como una tregua: una suspensión momentánea del tedio, una pausa luminosa en una vida dominada por la resignación. Esta conciencia de lo transitorio impregna toda la obra de una melancolía constante. La felicidad, cuando aparece, lo hace con la fragilidad de algo que puede romperse en cualquier momento.

Uno de los grandes logros de La tregua es la honestidad emocional con la que Benedetti retrata a su protagonista. Santomé no es un héroe ni un modelo moral; es un hombre torpe para amar, lleno de prejuicios, temeroso del ridículo y del dolor. A través del formato de diario, el lector accede a sus pensamientos más íntimos, a sus contradicciones y a su aprendizaje tardío. Esa voz introspectiva, a veces seca, a veces irónicamente lúcida, crea una cercanía que resulta clave para el impacto de la novela.

El estilo de Benedetti es otro de los pilares de la obra. Su prosa, aparentemente sencilla y despojada, esconde una gran precisión emocional. Cada frase parece medida para no exagerar, para no traicionar la sobriedad del personaje ni del mundo que habita. Esta economía del lenguaje potencia el efecto de los momentos felices, que destacan justamente por su rareza. En La tregua, la alegría no es exuberante: es discreta, casi incrédula.

El trasfondo social y urbano del Montevideo de mediados del siglo XX funciona como un marco silencioso pero fundamental. La novela refleja una sociedad atravesada por normas rígidas, una moral conservadora y una dificultad generalizada para expresar los afectos. La burocracia, la jerarquía laboral y el peso del deber configuran un entorno que condiciona las relaciones humanas. Sin embargo, Benedetti no cae en la denuncia explícita; su crítica es sutil, integrada a la experiencia cotidiana de los personajes.

A más de seis décadas de su publicación, La tregua conserva una vigencia notable. Sus temas —la soledad, el paso del tiempo, el miedo a volver a amar, la sensación de haber llegado tarde a la propia vida— siguen interpelando a lectores de distintas generaciones. En una época marcada por la aceleración y la sobreexposición emocional, la novela invita a detenerse y a escuchar lo que ocurre en los márgenes de lo extraordinario.

El desenlace de la obra reafirma su apuesta por la honestidad antes que por el consuelo. Benedetti no ofrece un final complaciente, sino coherente con la lógica emocional que ha construido desde el inicio. La tregua se termina, pero no se borra. Lo vivido deja una huella irreversible en Santomé, y también en el lector. El amor, aunque breve, transforma; incluso cuando duele, demuestra que la vida todavía podía ofrecer algo más.

La tregua no es solo una novela sobre el amor, sino sobre la posibilidad —siempre incierta— de despertar. Nos recuerda que la felicidad no siempre llega para quedarse, pero que su mera existencia puede resignificar toda una vida anterior. En esa afirmación íntima y silenciosa reside la fuerza perdurable de una obra que sigue leyendo, con la misma intensidad, a quienes alguna vez se han preguntado si aún están a tiempo.

FRASES DE LA OBRA

1- “Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo”.

2- “Mi vida era una especie de paréntesis hasta que apareciste”.

3- “No sé si Dios existe, pero si existe, sabe que no me gusta”.

4- “Avellaneda fue como una tregua. Fue la tregua”.

5- “La felicidad es tan frágil que a veces da miedo tocarla”.

6- “Me siento viejo, pero no por los años sino por las renuncias”.

7- “Tal vez el amor no era eso que yo esperaba, pero era lo único que tenía”.

8- “Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida”.

9- “Yo no estaba preparado para ser feliz”.

10- “Cuando creí que todas las respuestas estaban dadas, de pronto cambiaron todas las preguntas”.

SOBRE EL AUTOR

Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia nació el 14 de septiembre de 1920, en Paso de los Toros, Uruguay. Hijo de una familia de clase media, pasó su infancia entre mudanzas y dificultades económicas que marcarían tempranamente su sensibilidad social. Desde joven debió trabajar en diversos oficios —taquígrafo, contable, funcionario público—, experiencias que más tarde nutrirían el universo cotidiano y burocrático presente en buena parte de su obra narrativa.

Benedetti se formó de manera mayormente autodidacta. Su temprana vocación literaria lo llevó a colaborar con revistas y periódicos, y a integrarse en los años cuarenta al influyente semanario Marcha, uno de los espacios intelectuales más importantes de América Latina. Allí ejerció como periodista, crítico literario y ensayista, consolidando una mirada aguda sobre la realidad social y política de su país y del continente.

Su carrera literaria fue vasta y diversa. Benedetti incursionó con igual solidez en la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro. Aunque publicó su primer libro de poesía, La víspera indeleble, en 1945, fue a partir de los años cincuenta cuando comenzó a ganar reconocimiento con obras que retrataban la vida urbana, la clase media y las tensiones emocionales de la vida moderna. Su estilo, caracterizado por una aparente sencillez expresiva, buscó siempre una comunicación directa con el lector, sin renunciar a la profundidad ni a la reflexión crítica.

En 1960 publicó La tregua, su novela más conocida y una de las más leídas de la literatura latinoamericana. Escrita en forma de diario íntimo, la obra consolidó a Benedetti como un narrador capaz de explorar con sutileza la soledad, el paso del tiempo y la posibilidad del amor en contextos marcados por la rutina y la resignación. El éxito de la novela trascendió fronteras y generaciones, y fue adaptada al cine y al teatro en múltiples ocasiones.

La poesía ocupó un lugar central en su producción. Libros como Poemas de la oficina (1956), Inventario (1963), Viento del exilio (1981) y Cotidianas (1979) revelan una voz cercana, íntima y comprometida. Benedetti escribió sobre el amor, la ausencia, la memoria, el desarraigo y la esperanza, con un lenguaje accesible que convirtió muchos de sus poemas en textos populares sin perder valor literario. Su poesía logró un equilibrio singular entre lo personal y lo colectivo.

El compromiso político fue otro eje fundamental de su vida y su obra. A raíz del golpe de Estado en Uruguay en 1973, Benedetti se vio obligado a exiliarse. Vivió en Argentina, Perú, Cuba y España, una experiencia dolorosa que marcó profundamente su escritura. El exilio se convirtió en tema central de muchos de sus textos, donde reflexionó sobre la identidad, la pérdida y la nostalgia, pero también sobre la resistencia y la dignidad.

Entre sus obras narrativas más destacadas se encuentran Gracias por el fuego (1965), Quién de nosotros (1953), Primavera con una esquina rota (1982) y Andamios (1996). En ellas, Benedetti exploró las contradicciones morales, los vínculos familiares, la frustración política y la fragilidad de los afectos, siempre desde una mirada empática hacia sus personajes.

Mario Benedetti regresó definitivamente a Uruguay en 1985, tras el fin de la dictadura. Continuó escribiendo y publicando hasta sus últimos años, consolidándose como una de las voces más queridas y leídas del mundo hispano. Falleció el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, dejando una obra extensa que sigue dialogando con lectores de distintas generaciones.

Más allá de etiquetas o corrientes literarias, Benedetti construyó una literatura profundamente humana. Su legado reside en haber demostrado que lo cotidiano también puede ser materia poética, que la sencillez no está reñida con la profundidad y que la literatura puede ser, al mismo tiempo, un acto de belleza, memoria y compromiso. (Por: Odalis Sosa Dencause, estudiante de Periodismo/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también