Especialistas médicos prestan servicios en comunidades matanceras

Lo que comenzó como un comentario popular terminó convirtiéndose en una jornada de alivio para cientos de familias. Los especialistas del Hospital Provincial Faustino Pérez regresaron a Unión de Reyes para desarrollar un nuevo Festival por la Salud en el Policlínico José Machado.

Entre quienes decidieron comprobar la noticia estuvo Nilda Acosta Mérida, de 77 años. Hasta el centro de Salud llegó para verificar la presencia de los especialistas. Allí fue atendida por tres profesionales y describió la experiencia como satisfactoria.

“Me voy muy agradecida. No me sentí desatendida en ningún momento. Eso demuestra la profesionalidad y el amor con que trabajan”, expresó.

Durante la jornada atendieron a más de 200 pacientes en 11 especialidades, entre ellas Endocrinología, Cirugía, Oftalmología, Reumatología, Ortopedia y Dermatología. También iniciaron tratamientos de infiltración y realizaron interconsultas complejas vinculadas al Programa Materno Infantil.

Elaine Hernández Febles, responsable provincial de Hospitales en la Dirección General de Salud en Matanzas, explicó que pese a la contingencia energética y las limitaciones con el combustible, mantenendrán la iniciativa.

“Sabíamos que muchos pacientes esperaban ansiosos a los galenos. Constituye un privilegio llegar a las comunidades, orientar directamente y ofrecer soluciones sin que las personas tengan que trasladarse a la cabecera provincial”, afirmó.

La directiva destacó, además, la remisión oportuna de una lactante hacia el nivel secundario de atención, con traslado garantizado mediante el Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Por otra parte, confirmó que el próximo sábado la iniciativa llegará al municipio de Pedro Betancourt.

Por otra parte, Raydel Alejandro Sotés Carrera, director general de Salud en Unión de Reyes, señaló que constituye la segunda ocasión en que el hospital provincial traslada el nivel secundario hacia la comunidad en la cabecera municipal.

“En un contexto donde el transporte se dificulta, acercar 11 especialidades altamente demandadas impacta de forma directa en la población, así mismo en 2025 el municipio representó sede de cuatro festivales similares en Sábana Grande, La Lanza y en dos ocasiones en Porvenir ”, enfatizó.

Por su parte, Yunay Miranda González, recibió consulta con dos especialistas y resumió el sentir de muchos de los pacientes: “Ojalá pudieran venir todos los meses; nos facilita muchísimo la atención”.

Estos festivales representan una estrategia clave para descentralizar los servicios especializados, reducir barreras de acceso y fortalecer la capacidad resolutiva del Sistema de Salud, especialmente en contextos donde las limitaciones afectan la movilidad de los pacientes. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

