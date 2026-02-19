Grupo Matanzas-Suiza: un puente de solidaridad

En el intrincado tejido de las relaciones internacionales, existen lazos que trascienden la mera diplomacia para adentrarse en el territorio de lo profundamente humano. Tal es el caso del puente invisible pero firmemente tendido entre la Confederación Suiza y la provincia de Matanzas; una conexión que tiene en la organización no gubernamental (ONG) mediCuba-Suiza a su principal artífice, y en el grupo Matanzas-Suiza a su brazo ejecutor más entrañable.

Más allá de los protocolos y las gestiones logísticas, la colaboración de mediCuba-Suiza con Matanzas, en especial con el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez (HFP), representa un faro de esperanza en medio de las complejidades del sistema sanitario cubano. Cada visita de la delegación suiza simboliza la certeza de que la cooperación internacional, cuando nace de la empatía y el compromiso genuino, puede aliviar carencias y, sobre todo, dignificar la labor de quienes consagran su vida a salvar la de los demás.

***

La caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 sumieron a Cuba en una de las crisis económicas más graves de su historia, similar a la que atraviesa actualmente. De un día para otro, el comercio exterior se detuvo y se sintió una terrible carencia en la vida pública y privada de los cubanos; lo cual, sumado al recrudecimiento de las medidas norteamericanas en los años consiguientes, provocó una situación crítica.

En 1992, algunos médicos y amigos de la Mayor de las Antillas se reunieron en Zúrich, Suiza. Creyendo que Cuba tenía mucho que perder —por ejemplo, un sistema sanitario accesible gratuitamente a todos—, fundaron la ONG mediCuba-Suiza para expresar su solidaridad en proyectos sanitarios concretos, con el objetivo principal de ayudar a eliminar los cuellos de botella causados por el bloqueo estadounidense; en particular, suministrando materias primas y transfiriendo tecnologías a la industria farmacéutica cubana.

Más de 30 años después, el trabajo de mediCuba-Suiza sigue siendo de vital importancia. Durante este tiempo, ha podido apoyar al sistema sanitario cubano con más de 40 proyectos, y su red mediCuba-Europa, iniciada en 1997, involucra a 12 organizaciones y 11 países. Mas, aunque su enfoque de la solidaridad ha evolucionado —más hacia la cooperación para el desarrollo que hacia la ayuda humanitaria—, hoy puede parecer que las cosas no han cambiado realmente.

El endurecimiento de la política de bloqueo, la pandemia y la grave crisis económica que siguió y hoy se agudiza con la escasez extrema de combustible, así como la urgente necesidad de medicamentos, suministros médicos y materias primas para la industria farmacéutica, recuerdan aquellos primeros años de solidaridad tras la caída de la Unión Soviética.

En territorio yumurino, la colaboración de esta ONG se ha hecho efectiva a través del grupo Matanzas-Suiza, coordinado por la Dra. Christa Meyenberger, cuya solidaridad ha beneficiado a numerosos centros de Salud matanceros; en especial, al HFP.

***

El HFP posee la misión de brindar atención médica especializada de alta calidad y excelencia que logre satisfacer las necesidades siempre crecientes del paciente en su entorno biosocial, fomentando el uso del método clínico y la alta tecnología cuando sea necesaria, así como la investigación y preparación de todo el personal, a los que implica y estimula en el logro de la eficiencia.

Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de alta calidad, excelencia y eficiencia, cuando escasean los medicamentos e insumos? La respuesta es una sola: gracias al inmenso valor de sus recursos humanos. Pero vuelven las preguntas: ¿es suficiente con la voluntad del médico?; ¿y si ese médico salió de su casa sin luz ni agua y llega a un centro de Salud sin las condiciones mínimas para trabajar? Es aquí donde la labor humanitaria y la cooperación para el desarrollo de organizaciones como mediCuba-Suiza se convierten en esa mano que te rescata del abismo y avanza a tu lado para que no vuelvas a caer.

El año 2025 presentó en el HFP un panorama mixto con retrocesos en áreas fundamentales, pero con algunos avances específicos que, sin lugar a dudas, responden en gran parte al denuedo humanista del grupo Matanzas-Suiza, materializado en la entrega de ocho contenedores de ayuda humanitaria y tecnológica. Este esfuerzo sostenido, valorado en millones de francos suizos, representa una de las intervenciones de cooperación internacional más significativas y efectivas recibidas por la institución.

Un total de 35 servicios hospitalarios fortalecieron sus capacidades, impactando positivamente a decenas de miles de pacientes, y más de 50 profesionales elevaron sus competencias técnicas, mediante la capacitación en el uso de las nuevas tecnologías.

El éxito del programa radicó en su metodología: cada contenedor respondió a necesidades priorizadas por los profesionales matanceros; el sistema de distribución se diseñó con responsables identificados para cada ítem; se concentraron en proyectos transformadores con impacto multiplicador; y hubo apoyo sostenido durante todo el año, demostrando compromiso a largo plazo.

Durante el 2025, hubo mejoras significativas en servicios clave como Imagenología, Cirugía General, Urología, Ortopedia y Gastroenterología. En este último, la implementación de técnicas avanzadas como la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE), realizada por el Dr. C Pedro del Valle Llufrío y su equipo, respondió a la entrega de más de 500 insumos especializados y la formación continua del personal médico y técnico, por parte de instructores suizos.

En este sentido, se realizaron talleres de capacitación y conferencias de la Dra. Meyenberger, y se dio continuidad a procesos formativos, como el del Dr. Kevin Manresa Pérez, quien desarrolló parte de su residencia en Suiza durante 2024.

La Dra. Christa Meyenberger evalúa el uso de los equipos donados al servicio de Gastroenterología del HFP.

A pesar de un contexto de desafíos logísticos y disminución en algunos indicadores de actividad general, durante 2025 se consolidaron logros relevantes como la reducción del índice de reintervenciones quirúrgicas de 39 a 7, reflejando mayor precisión y seguridad en los procedimientos; un incremento del 35.6 % en cirugías mínimamente invasivas, con la introducción de técnicas complejas como la hepaticoyeyunostomía; un aumento del 17.3 % en la Cirugía Mayor Ambulatoria, promoviendo una recuperación más rápida y menor ocupación de camas; y una mejora en el rendimiento quirúrgico, alcanzando un índice de 4.4, lo que evidencia una mejor planificación y uso del tiempo quirúrgico.

“Esta alianza ha salvado vidas, prevenido sufrimientos, elevado la calidad de la atención médica y, sobre todo, ha reforzado la esperanza de un pueblo. El equipamiento donado seguirá sirviendo por años, pero el verdadero legado es la demostración palpable de que, ante las adversidades, la unión de esfuerzos y la buena voluntad pueden construir soluciones extraordinarias”, expresó la directora del HFP, Dra. Taymí Martínez Naranjo.

La colaboración del grupo Matanzas-Suiza no se detiene. En días recientes, realizaron una visita integral al HFP para evaluar el uso de los equipos donados, continuar la capacitación del personal en procedimientos quirúrgicos clave y entregar nuevas donaciones.

Por solo mencionar un ejemplo crítico, el HFP carecía de un broncoscopio desde hace más de 10 años, y desde febrero de 2026, gracias al grupo Matanzas-Suiza, cuenta no con uno, sino dos equipos con sus insumos completos: uno terapéutico y otro diagnóstico.

El Dr. Arnaldo Ariel Pérez Caballero, jefe del servicio de Neumología del HFP, recibe de manos de la Dra. Christa Meyenberger dos equipos de broncoscopia con sus insumos completos.

La colaboración de la ONG mediCuba-Suiza, aterrizada en territorio yumurino mediante el grupo Matanzas-Suiza, trasciende la ayuda humanitaria para convertirse en un modelo inspirador de cooperación internacional. Ha demostrado cómo la solidaridad organizada, cuando se combina con profesionalismo y transparencia, puede producir transformaciones reales y duraderas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

