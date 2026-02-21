Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas reorganiza su formación ante contingencia energética

Ante la compleja situación energética que enfrenta el país, generada por el recrudecimiento del bloqueo, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM) implementa un plan de adecuaciones al proceso docente-educativo que garantiza la continuidad formativa de sus estudiantes y refuerza los servicios de salud en las comunidades.

Según las indicaciones emitidas por la Vicerrectoría Académica, los estudiantes de todas las carreras y niveles de formación han sido descentralizados hacia los 13 municipios de la provincia, integrándose a las instituciones de salud de sus lugares de residencia. Esta medida no solo protege la formación académica, sino que fortalece la capacidad de respuesta del sistema sanitario en un momento crítico.

El Lic. Yosver Castañeda Piñera, Secretario de la UJC en la universidad, explicó en exclusiva que este curso electivo se está desarrollando en todos los municipios con la participación de la totalidad de los estudiantes de las ciencias médicas, abarcando las tres formaciones: universitaria, Técnico Superior de Ciclo Corto (TSCC) y Técnico Medio.

«La única excepción son los estudiantes de año terminal de las carreras, quienes se mantienen a tiempo completo en la asistencia para no desfasarse en su formación práctica final», destacó.

Según Castañeda Piñera, el programa combina conferencias teóricas sobre los contenidos priorizados, actividades prácticas en consultorios del médico de la familia, policlínicos y hospitales, y acciones de promoción y prevención referentes al Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Los residentes de todas las especialidades han sido descentralizados según su lugar de residencia, integrándose a servicios hospitalarios y policlínicos para cumplimentar las habilidades de sus programas. Se han previsto facilidades de alojamiento en residencias estudiantiles de Matanzas, Cárdenas y Colón para aquellos que residen en la periferia.

Por otro lado, se mantienen las actividades de superación profesional que tributan al PAMI y arbovirosis, así como la capacitación idiomática para colaboraciones internacionales.

En ese sentido, se posponen eventos científicos y actividades académicas de maestrías y doctorados que requerían presencialidad, potenciando el estudio independiente y el uso de plataformas digitales.

Las autoridades académicas han dispuesto un levantamiento del claustro por municipios y escenarios docentes, garantizando que cada grupo de estudiantes tenga un profesor responsable que asegure el control de las actividades. Se ha enfatizado la necesidad de mantener la comunicación con los estudiantes y reforzar el trabajo metodológico desde la semipresencialidad.

Para los estudiantes de otras nacionalidades, se mantiene una atención diferenciada, insertándolos en las actividades de educación en el trabajo siempre que sea posible.

La reorganización del proceso docente en la UCMM demuestra la capacidad de adaptación y el compromiso de la comunidad universitaria con la salud del pueblo.

Como expresó el Dr. Febles Sanabria en el documento rector: se trata de «consolidar habilidades vencidas de los programas de las asignaturas y desarrollar las contempladas en las asignaturas que actualmente desarrollan, con énfasis en la visita a embarazadas, puérperas y niños menores de un año».

Esta estrategia no solo protege la formación de los futuros profesionales, sino que permiten que cada estudiante contribuya a la salud y la prevención a cada rincón de la provincia.