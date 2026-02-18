Dirección de Educación en Matanzas continúa la implementación de medidas

A partir de la compleja situación que hoy tiene el país, la Dirección General de Educación en Matanzas continúa con la implementación de medidas tras la descentralización de los estudiantes internos de la provincia.

«De los 79 Consejos Populares, existen 144 demarcaciones que deben ser atendidas y para ello se proyectaron un grupo de acciones, como la incorporación de todos los funcionarios de las Direcciones Generales Municipales y de la Dirección General Provincial a las desmarcaciones de sus lugares de residencia para que puedan impartir docencia», refirió Adys Martínez Bernal, subdirectora de Educación en la provincia.

«Otra acción importante ha sido realizar una nueva actualización de aquellos estudiantes que están en situación de vulnerabilidad para tenerle una prioridad en las escuelas seminternas, así como un levantamiento de toda la bibliografía especializada para entonces poder asistir a todos los profesores y docentes que están en esas demarcaciones para continuar el proceso docente educativo», enfatizó la directiva.

Martínez Bernal explicó que en la provincia se redistribuyeron 6121 estudiantes que viajaban. «Hoy 959, que por estar en lugares más recónditos no pueden acceder ni siquiera a su Consejo Popular, requieren de la búsqueda de otras alternativas del Ministerio de Educación para ser atendidos».

La Dirección General de Educación sigue realizando acciones para el control y seguimiento de la Educación Especial que sí se mantiene activa, así como de los círculos infantiles y de los cuatro hogares de niños sin cuidado parental de la provincia.

«Ante una inquietud pueden ir a las Direcciones Municipales de Educación, a los puestos de mando o de inspección y también a la Dirección General de Educación Provincial todos los días, o comunicarse por los teléfonos 45242839 y 45242500».