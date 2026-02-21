Hospital Pediátrico de Matanzas abre nuevo servicio de endoscopias para mejorar atención a la infancia

El Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, en Matanzas, dio un paso significativo en la calidad de sus servicios con la apertura oficial de un nuevo local destinado a la realización de endoscopias en la edad pediátrica, un avance que permitirá diagnósticos más precisos y un cuidado más especializado para los niños de la provincia y sus familias.

La información, difundida a través de la página oficial en Facebook de la institución, destaca que este servicio ya se encuentra disponible, representando un importante logro en el perfeccionamiento de la atención médica infantil en el territorio.

La endoscopia digestiva es una técnica fundamental para el diagnóstico y tratamiento de diversas afecciones del aparato digestivo. En la edad pediátrica, su realización requiere de equipos adaptados y de un personal altamente especializado que comprenda las particularidades de los niños. La puesta en marcha de este servicio en el hospital matancero evita que los pacientes pediátricos tengan que ser trasladados a otras provincias para estos estudios, reduciendo la angustia familiar y los tiempos de espera.

La institución hizo llegar su agradecimiento a todos los profesionales y colaboradores que hicieron posible este logro, reafirmando así «nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la infancia».

La apertura del servicio de endoscopias pediátricas se enmarca en la política prioritaria del sistema de salud cubano de garantizar una atención integral y de calidad a la población infantil. En un contexto marcado por limitaciones económicas y el recrudecimiento del bloqueo, este tipo de iniciativas demuestra la voluntad del sector de continuar avanzando en el equipamiento y la preparación de sus servicios.

Con este nuevo equipo de diagnóstico, el Hospital Pediátrico Provincial de Matanzas fortalece su capacidad resolutiva y renueva la confianza de las familias en una institución que trabaja cada día por la salud de quienes serán el futuro de la nación.