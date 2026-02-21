Matanzas: nuevo vehículo eléctrico respaldará servicios de Salud

Destinado a respaldar servicios sensibles de la Salud Pública, la Empresa Provincial de Transporte en Matanzas incorporó a su parque automotor un primer vehículo de carga eléctrica en función de optimizar recursos en un contexto de crisis energética para Cuba.

Ramón Rodríguez Zamora, director general de la entidad, explicó que este medio forma parte de una primera adquisición de equipos, fruto del Fondo de Desarrollo del Transporte Público, con el objetivo de apoyar actividades priorizadas para la población que se gestionan a través del Gobierno Provincial del Poder Popular.

Se prevé que el vehículo sea puesto a disposición del traslado de pacientes de hemodiálisis; posee capacidad para 13 pasajeros y actualmente se encuentra en fase de adquisición de la matrícula y trámites legales para su posterior contratación con el sector de la Salud, detalló Rodríguez Zamora.

Adelantó además que en los próximos días llegarán a la provincia dos furgones eléctricos destinados a la carga, fundamentalmente para el traslado de alimentos en el sector educacional y la distribución de pan; también recibirá la provincia un vehículo de combustión interna para asumir tareas de la Empresa de Servicios Comunales.

En relación con el estado actual de la Empresa Provincial de Transporte en Matanzas, Rodríguez Zamora señaló que, pese a las limitaciones, se ha trabajado en la recuperación del parque automotor, actualmente tiene apto para la operatividad más del 70 por ciento de sus vehículos de carga, y cerca del 60 por ciento para carga y pasajeros.

Apuntó además que este esfuerzo de recuperación coloca a la provincia en mejores condiciones para, una vez restablecido el suministro de combustibles, ofrecer un servicio más eficiente y estable a la población.