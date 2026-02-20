El primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, realizó este jueves un recorrido por diversos objetivos económicos y sociales del municipio de Calimete, con el propósito de constatar la marcha de los acuerdos adoptados en el último pleno extraordinario del Comité Municipal y analizar las alternativas del territorio para enfrentar la compleja situación derivada del recrudecimiento del bloqueo económico contra la Isla.

Durante la visita, Sabines Lorenzo intercambió con productores, directivos y pobladores, en una jornada que permitió evaluar el cumplimiento de las estrategias locales para garantizar la alimentación del pueblo y avanzar en la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, en línea con el Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía.

La primera secretaria del Partido en Calimete, María del Carmen Puig Martínez, destacó a través de las redes sociales un grupo de acciones concretas que ya se implementan en el territorio. Entre ellas, informó que comenzó la venta organizada y normada de una libra de frijol por consumidor, una medida que alivia directamente la canasta básica familiar. La distribución inició en los poblados de Amarillas y Seis de Agosto, y en los primeros días de marzo llegará a todos los núcleos familiares del resto de los consejos populares del municipio.

Fotos: tomadas del perfil de Facebook de Maria C Puig Martinez

Asimismo, Puig Martínez señaló que «en el municipio se trabaja para mejorar las condiciones de nuestro personal de salud», y ya se observa la transformación del consultorio médico en la extensión Román Sánchez, perteneciente al consejo popular Amarillas, una obra que responde al cuidado de quienes están en la primera línea de atención a la población.

En línea con el objetivo 9 del Programa de Gobierno, dedicado a la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, el primer secretario provincial visitó la minindustria D’ Rabí González, propiedad del joven Luis Ángel González, usufructuario de la UBPC 13 de octubre. Allí se ha logrado montar toda la producción utilizando fuentes de energía renovable, gracias a la instalación de paneles solares y un inversor, un ejemplo de cómo la innovación y la voluntad pueden sortear las limitaciones energéticas.

La minindustria D' Rabí González, perteneciente a la UBPC 13 de octubre de Calimete es un ejemplo de cuánto se puede hacer con el empleo de fuentes renovables de energía. #CubaEstáFirme #MatancerosEnVictoria @mariofsabines @CaridadPoey @GonzalezIm14606 @DiosenisS pic.twitter.com/aHulCyje8C — Israel Baro (@israel_baro) February 20, 2026

Otro de los puntos del recorrido fue la finca del productor Carlos Escobar, usufructuario de la Empresa Agroindustrial municipal. En esta unidad se materializa un coto porcino y se crean condiciones para la cría de más de dos mil gallinas ponedoras, un proyecto que fortalecerá la producción de proteína para el consumo local y contribuirá a la soberanía alimentaria del municipio.

Sabines Lorenzo inició su visita de trabajo por áreas de siembra de cultivos varios pertenecientes a la Empresa Agroindustrial de Granos Matanzas, entidad radicada precisamente en Amarillas. Esta empresa, fundada en 1986, está destinada a la producción de semilla de arroz y arroz consumo, contribuyendo a la demanda de la provincia desde hace décadas.

Durante el recorrido, el primer secretario se interesó por la marcha del programa arrocero, que tiene importantes compromisos en la alimentación del pueblo. Garantizar la alimentación de los trabajadores y aportar al consumo social del municipio constituye una prioridad para la entidad, que integra en su programa de desarrollo la estrategia empresarial hasta el 2030, con el objetivo de aportar al balance nacional miles de toneladas de arroz.

La visita de Sabines Lorenzo a Calimete evidencia el seguimiento sistemático de las autoridades provinciales a las estrategias de desarrollo local, en un contexto donde la producción de alimentos, la generación de energía limpia y la atención a los servicios básicos se convierten en pilares fundamentales para resistir y avanzar frente a las presiones externas. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también