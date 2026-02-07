184 kilogramos de solidaridad

Este sábado 7 de febrero, en la sede de la Dirección Provincial de Salud, el grupo Fraternidad Cuba-Chile donó más de 180 kilogramos de medicamentos y otros insumos que se repartirán entre los diferentes centros hospitalarios de la provincia.

Entre lo entregado se encuentran medicamentos que escasean dentro del cuadro básico, así como material desechable, tales como jeringuillas, tróqueles, entre otros artículos.

«Resuelve situaciones puntuales para la atención a niños y adultos. Por ejemplo, ahora tenemos déficit de boquillas para el aerosol y ellos trajeron espaciadores y máscaras plásticas que funcionan como sustitutos», comenta Magaly Vera Fre, especialista en donaciones y proyectos de la Dirección Provincial de Salud.

Esta es la sexta ocasión en que Fraternidad Cuba-Chile visita nuestro país, con el objetivo de contribuir de una forma u otra. Marianela Valdivia, coordinadora del proyecto, explica que todo lo traído se compra gracias a la buena voluntad de sus coterráneos.

Ellos, como organización, se mantienen en contacto con las autoridades médicas de la provincia para saber qué comprar, aunque en la Isla ahora se necesite un poco de todo.»En el viaje pasado, al enterarnos de que el gel de ultrasonido escaseaba, nos concentramos en conseguirlo».

El Sistema de Salud cubano sufre uno de sus períodos de más cruda escasez. No es un secreto. La mayoría de las personas que han sido hospitalizadas en los últimos tiempos, aquellas que necesitan una medicina en específico para que el cuerpo no las traicione, tú, yo, el vecino, el desconocido, pueden contarlo.

Por ello, cualquier ayuda, por mínima que sea, ante tal situación adquiere la categoría de milagro. La solidaridad, más que un acto político, se transforma en sustento.