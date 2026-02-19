Equipo Cuba y torneos internacionales: incompatibilidad de caracteres

Los equipos Cuba de béisbol y los buenos resultados en los eventos internacionales al parecer tienen un divorcio que aparentemente no tiene fecha de caducidad.

Atrás quedaron los tiempos en que los representativos de la mayor de las Antillas eran amos y señores en cuanta competición se vislumbraba en el panorama beisbolero internacional.

Los más hipercríticos dirán que estamos a años luz del béisbol moderno y las nuevas métricas que se utilizan en el mundo, y aunque en la última década varios son los cubanos que brillan en diferentes certámenes y circuitos del béisbol.

Una frase plantea que todos los caminos conducen a Roma, pero en el caso de la pelota cubana y los eventos internacionales, por más que se ha estudiado la ruta, el barco no llega a buen puerto.

¿Qué factores han contribuido al retroceso de nuestro pasatiempo nacional? ¿Qué estrategias se están desarrollando para corregir lo que está saliendo mal hasta el momento? En caso de estarse desarrollando alguna estrategia, ¿en qué momento se podrán ver los resultados?

Entre los principales factores que han contribuido al retroceso del deporte del bate y la pelota están la baja calidad del principal torneo doméstico y el éxodo de peloteros a diferentes países del área en búsqueda de una firma con alguna organización de Grandes Ligas.

Sumado a esto está la falta de implementos y desarrollo competitivo en la base. En las edades infantiles, que es donde comienza el proceso de formación, muchas veces se violenta la estrategia de desarrollo en búsqueda de un resultado competitivo.

Los atletas van evolucionando de categoría sin que exista un desarrollo y avance claro en las habilidades del juego de béisbol, incluso presentando un claro desconocimiento de los fundamentos básicos o el llamado ABC.

Las medidas para corregir el rumbo son buenas, pero aún queda mucho por hacer en pos de devolver el pasatiempo nacional a planos estelares a nivel mundial.

La Serie de Las Américas para muestra: un botón

El seleccionado nacional concluyó su participación en la segunda edición de la Serie de las Américas de Béisbol desarrollada en Venezuela colgándose el mental de bronce, tras derrotar en el día del adiós a Las Águilas Metropolitanas de Panamá.

Como si de una copia al papel carbón se tratase en casi la totalidad de desafíos se salió delante con buenos racimos de carreras en las primeras entradas y una vez sale el abridor, el relevo no fue capaz de hacer el trabajo.

Un denominador común en los encuentros fue el descontrol de los lanzadores lo que conlleva que entren más corredores en circulación y por ende los contrarios tienen más posibilidades de fabricar carreras.

Para tener una idea en el segundo encuentro frente a Los Navegantes de Magallanes, los serpentineros cubanos otorgaron 12 bases por bolas y propinaron dos pelotazos, un total de 14 corredores que entran en circulación por errores nuestro.

Normalmente en un partido de béisbol se deben conseguir 27 out a lo largo del juego, si tomamos en cuenta que los serpentineros cubanos envasaron 14 rivales consiguieron menos de la mitad de los out necesarios de ahí el mal resultado.

Otra acápite que falla muchísimo es el bateo oportuno con corredores en circulación, el Team Asere dejó varios corredores en circulación, lo cual son potenciales anotaciones que se dejan de hacer.

Cómo nota halagüeña en medio del resultado adverso, está que la batería ha respondido frente a un pitcheo que es superior al que se encuentra en la Serie Nacional.

En un momento donde el plato fuerte es el Clásico Mundial y todas las miradas se centran en él, la Serie de las Américas puede verse como un entrenamiento para los atletas que intervendrán en el evento, pero nuestro pueblo espera más y merece más. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

