Reorganización de trabajadores del turismo como medida ante la contingencia energética

Ante el cierre de hoteles y la imposibilidad de viajar desde los municipios más distantes hacia la Península de Hicacos o hacia la capital provincial, trabajadores del sector del Turismo están siendo reubicados en sus poblados de residencia.

«Se van identificando las plazas vacantes en las Direcciones de Trabajo municipales y allí se tienen las ofertas de empleo. Hubo que hacer una revisión porque, por ejemplo, las que teníamos del Miconst y del Turismo hoy no son una opción», Cándido Lázaro González Valera, director de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

En la provincia se encuentran un total de 8175 plazas vacantes distribuidas por todos los municipios. De los 8459 trabajadores en régimen de trabajo a distancia: 1765 lo hacen desde su domicilio, 6400 en el terreno y 240 en teletrabajo.

«Existe un abanico de personas que están trabajando en su vivienda, exigiéndole el cumplimiento de la tarea y no la formalidad de las horas trabajadas. De forma tal que esto se revierta en menos oficinas ocupadas y en menos personal transportándose, que es el efecto de la medida de acuerdo a las condiciones energéticas que tiene el país», explicó.

González Valera refirió además que como prioridad de ubicación se encuentra educación (ante la necesidad de maestros tras la descentralización de los centros educativos) y la agricultura, por lo vital de producir alimentos.

«También tenemos otras actividades complementarias como el trabajo social, necesario hoy más que nunca fortalecer ese segmento laboral, como se hizo en la covid, para atender a personas en situación de vulnerabilidad», acotó.

