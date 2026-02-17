¡Lo de Matanzas fue grande!

Un pueblo entero celebró a sus Cocodrilos de Matanzas, campeones de la 64 Serie Nacional de Béisbol

La ciudad se pintó de rojo. Una alegría desbordante, genuina, tomó las calles de la Atenas de Cuba. Del San Juan y del Yumurí brotó otro río, rojo como el corazón de cada pelotero, un río humano de camisetas, banderas y rostros felices, todos con un mismo objetivo: ver pasar a su equipo favorito y disfrutar junto a él en las festividades en el Entre Puentes.

Raúl Navarro Fuentes e Izet Morales Rodríguez

Los Cocodrilos, flamantes campeones, recorrieron la ciudad al compás imparable de la conga. En cada calle, la algarabía se multiplicaba: saludos de manos como si quisieran tocar a sus ídolos, besos lanzados desde balcones, carteles, y banderas rojas que no dejaban de agitarse. No importaba el tamaño de la mascota, desde el más pequeño cocodrilo de peluche, en brazos de un niño, hasta las más grandes e improvisadas, todos querían mostrar su orgullo.

¡Matanzas se lanzó a la calle!. Sin importar la edad, la ciudad se unió en un solo grito de celebración. Alegres, risueños y agradecidos, matanceros de todas las generaciones compartieron la victoria, demostrando que esta hazaña deportiva pertenece a todo un pueblo. ¡Este año la Copa es nuestra!