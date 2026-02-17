Comienzan en Matanzas Olimpiadas del Deporte para Todos 

Bajo el lema El Inder por Fidel, comenzaron hoy en la cabecera provincial las Olimpiadas especiales, de conjunto con las Olimpiadas del Deporte para Todos, con el objetivo de fomentar esta práctica deportiva como forma de recreación.

El parque de la barriada de Pueblo Nuevo devino espacio propicio para la inauguración de la justa, que se estará desarrollando del 16 al 21 del presente mes.

En las competiciones participarán estudiantes de diferentes escuelas primarias del territorio yumurino. Entre las principales actividades que se efectuarán, están juegos de participación, además de un mini torneo de béisbol five o pelota a la mano, como también se le conoce.

Según señala la página en Facebook del Departamento de Comunicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Matanzas, aparejado al evento, el próximo día 20 se realizará una charla educativa con motivo de la celebración por el Día Mundial de la Lengua Materna.

Las Olimpiadas del deporte para todos en la Ciudad de los puentes aparecen como una alternativa para mantener la actividad física y el disfrute sano entre los jóvenes.

En medio de una compleja situación que afronta nuestro país por el recrudecimiento de la política hostil del imperio, con el único afán de intentar doblegarnos, iniciativas como estas ponderan el papel visionario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de ver el deporte para todos como un derecho de los cubanos.