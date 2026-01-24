Pueblo Nuevo: El barrio santuario de la ciudad de Matanzas

Matanzas, fundada en 1693, tuvo un desarrollo urbano lento hasta fines del siglo XVIII, cuando irrumpen en la economía de la jurisdicción los cultivos comerciales —tabaco, café y caña de azúcar— y se habilita el puerto para el comercio. Según las historiadoras e investigadoras matanceras Escalona, Martha S. y Hernández, Silvia T. (2011):

El impulso dado por el puerto en estos años finales del XVIII se manifestó en un hecho significativo, que mucho habla de las nuevas y grandes expectativas que se generaron entre sus pobladores acerca de un promisorio futuro: el otorgamiento de nombres a las calles de la ciudad. (p. 44)

Parece cosa sencilla nombrar a las calles, quizás realmente lo sea, pero este acto no está asociado a lo espontáneo o impensado; ella indica una conciencia de pertenencia, crecimiento y orden que no solo involucra a los que ya estaban, sino a los nuevos que llegan, de paso o definitivamente. (p. 45)

Durante los siglos XIX y XX, el hecho de nombrar las vías de la ciudad tuvo implicaciones de todo tipo: históricas, políticas, económicas, sociales, culturales; pero sobre todo religiosas etc. En el año 1985, la Sección de Historia del Partido Comunista de Cuba en Matanzas publicó, como parte de los Cuadernos Históricos Matanceros, el volumen Calles de Matanzas. En él, su autor, el historiador y pedagogo matancero Claudio A. Galindo Molina, presenta …una selección de aquellas que tienen una connotación histórica y poseen relevante actualidad.

En los últimos años, un minucioso estudio realizado por el Lic. Alcides Peña Reyes analizó la nomenclatura de las calles de los barrios matanceros y reveló los porcentajes de las vías que honran al santoral católico:

Barrio Pueblo Nuevo : 31 calles, 22 con nombres de santos (70,9%).

: 31 calles, 22 con nombres de santos (70,9%). Barrio de Versalles : 20 calles, nueve con nombre de santos (45%).

: 20 calles, nueve con nombre de santos (45%). Barrio Playa : 28 calles, seis con nombre de santos (21%)

: 28 calles, seis con nombre de santos (21%) Barrio de Matanzas: 33 calles, seis con nombre de santos (14%).

Esta evidencia sustenta la propuesta de reconocer a Pueblo Nuevo como el Santuario de la Ciudad de Matanzas.

Pueblo Nuevo: Orgullo de Matanzas y Cuba

Durante dos siglos (XVII y XVIII), un lento desarrollo urbanístico mantuvo la ciudad entre los límites que representaban los ríos San Juan y Yumurí. En las primeras décadas del siglo XIX, el intenso desarrollo económico comenzó a evidenciar la necesidad de urbanizar la parte sur del San Juan. La Premio Nacional de Arquitectura y Patrimonio Cultural, Alicia García Santana, relata en su monumental obra Matanzas. La Atenas de Cuba:

La calzada, denominada de Tirry, en honor al gobernador, fue el eje estructurante del nuevo poblado que comenzó a fomentarse mediante la urbanización de sus bordes, siguiendo el modelo urbano de manzanas rectangulares definido en la ciudad intraríos. Los terrenos al este de la calzada de Tirry, próximos al río San Juan, a pesar de las dificultades de su piso, fueron muy ambicionados y rápidamente ocupados. (2009, p. 76)

Así se emprendió la urbanización; a partir de 1820, comenzó a tomar forma el Barrio de San Juan de Dios de Pueblo Nuevo, en terrenos de Doña Rita de Sotolongo. Hacia 1828, la localidad contaba con cerca de 800 inmuebles, y sus vecinos solicitaron la construcción de una iglesia. El obispo Espada encargó al párroco Manuel Francisco García la edificación de la Iglesia San Juan Bautista de Pueblo Nuevo, concluyéndose la obra el 14 de mayo de 1832. Este templo se convirtió en un punto de cohesión espiritual y social para la comunidad.

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, la contribución del barrio de Pueblo Nuevo a la matanceridad y la cubanía es vasta y multifacética. En sus predios se han asentado históricamente entidades que han representado no solo la economía, sino también la identidad. Entre ellas destacan: la Fábrica de Ron Yucayo, la Torrefactora (antigua fábrica de café Baquedano), la Empresa de Sogas y Cordeles Julián Alemán (antigua Jarcia), la Terminal de Ómnibus Nacionales (antigua estación del ferrocrocarril de Bahía), etc. Existen otras que, aunque han cambiado su función, mantienen su trascendencia: la Estación de Sabanilla (la más antigua de Iberoamérica), la Destilería Bellamar y el Hotel París (hospedaje presidencial de Matanzas durante la república burguesa).

Socialmente, el barrio cuenta con una sólida presencia. Su red educativa ha incluido diferentes niveles de enseñanza y la impronta de descollantes pedagogos o maestros como Antonio Luis Moreno y Conrado Benítez. La vida cultural pulsa en la Casa de la Cultura Bonifacio Byrne y espacios comunitarios como el Callejón de las Tradiciones.

De sus calles han salido nombres esenciales para el arte: dos de los tres poetas nacionales (Agustín Acosta y Bonifacio Byrne), a los que se suma la poetisa Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura; el actor Carlos Ruiz de la Tejera; Violeta Casal, voz emblemática de Radio Rebelde; el pianista y compositor Rafael Somavilla. En la política, sobresale Martín Morúa Delgado, uno de los más importantes del siglo XX.

En el deporte, su legado es brillante. En sus predios se encuentra el Palmar de Junco: monumento nacional, estadio más antiguo en activo del mundo y sede primigenia del béisbol organizado en Cuba. Atletas de gran valía han recorrido Pueblo Nuevo: Félix Isasi – el hombre de la bola escondida-, Rigoberto Rosique y Gerardo Rionda, leyendas del béisbol; Dámaso Alfonso Reyes, medallista olímpico en 400 metros con vallas; Nelkis Casabona y Rodobaldo Díaz, referentes del atletismo; Juan Antonio Cárdenas Isasi, representante en juegos paralímpicos; y Sergio Álvarez Bouvet, pesista olímpico.

Este es solo un botón de muestra de la extraordinaria historia y aporte de de este barrio matancero.

El barrio santuario de la ciudad

Pero lo que imprime carácter único a Pueblo Nuevo es el nombre de sus calles. Propia de la época colonial, la costumbre de utilizar el santoral para nombrar sus vías ha marcado la identidad del barrio. Así, caminar por él es recorrer un mapa devocional:

San Andrés. El Inmortal, uno de los más famosos doctores que la Iglesia tuvo en su Antigüedad, junto a San Agustín y San León. San Ambrosio. San Carlos. Cardenal italiano y arzobispo de Milán. San Cristóbal. Portó a un niño a través de un río antes de reconocer que era Cristo. San Diego de Alcalá. Fraile franciscano español. San Fabián. San Fernando. Da vida a imágenes con sus pinceles. San Francisco de Asís. A quien un hombre recurrió para curar su pierna, y lo sanó al instante. San Ignacio de Loyola. Legislador que señala con el dedo las constituciones que escribe para el gobierno de la compañía. San Juan Bautista. Bautizó a Cristo en el río Jordán. San Juan de Dios. Dedicó su vida a la caridad, creó hospitales. San Luis de Potosí. San Rafael. Cura la ceguera y libera de influencias malignas. San Vicente de Paúl. A quien se pide humildad para reconocer limitaciones y servir con dedicación. Santa Cristina. Se salvó milagrosamente de morir ahogada. (Se repite en dos calles) Santa Isabel. Madre de Juan Bautista. Santa Rita de Casia. Patrona de las causas imposibles. Virgen de la Merced. Pone fin a una sequía mediante una procesión. Virgen de Monserrat. Advocación mariana con santuario en Tarragona, Cataluña. Iglesia Buen Viaje. Dedicada al Santísimo Cristo de Buen Viaje. Espíritu Santo.

Cada nombre sintetiza memoria colectiva, luchas y orgullo. Los datos del estudio son concluyentes: Pueblo Nuevo, con el 70,9% de sus calles dedicadas a santos, supera ampliamente a los demás barrios de Matanzas. Esta singularidad no es casual; es el reflejo de una identidad construida a lo largo de siglos, donde lo religioso, lo histórico y lo comunitario se funden.

Reconocer oficialmente a Pueblo Nuevo como el Santuario de la Ciudad de Matanzas sería un acto de justicia histórica, un incentivo para el turismo cultural y religioso, y un homenaje a la memoria viva de un barrio que resume, como pocos, el alma yumurina.

(Por: Dr. C. Armando Santana Montes de Oca y Lic. Alcides Peña Reyes)

Bibliografía