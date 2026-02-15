Inicia Año de Instrucción en el Minint en Matanzas

Con un acto de juramento de la Preparación Básica de Nuevos Soldados y la entrega de carnets de la Unión de Jóvenes Comunistas a 48 jóvenes destacados, quedó formalmente inaugurado el Año de Instrucción en el Ministerio del Interior (Minint) en la provincia de Matanzas.

La ceremonia, presidida por el Segundo Jefe del Minint en el territorio, tuvo como sede el Centro de Instrucción Provincial SubTeniente Leonardo Rodríguez Carrillo, una instalación que honra la memoria del joven policía cardenense caído en cumplimiento del deber el 20 de enero de 1987.

Al encuentro asistieron oficiales, soldados, trabajadores civiles de la defensa, una representación de medios y técnicas de la institución, así como familiares de los nuevos soldados, quienes patentizaron una vez más el compromiso inquebrantable con la Revolución, la soberanía nacional y la defensa de las conquistas del socialismo.

La ocasión fue propicia para realizar la entrega del carnet que acredita como miembros de las gloriosas filas de la Unión de Jóvenes Comunistas a 48 jóvenes que se destacan por sus méritos, su entrega y compromiso con la Patria y es un reconocimiento que simboliza la continuidad de la vanguardia juvenil en la defensa de la Revolución.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos especiales a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), al Cuerpo de Bomberos y al Batallón Especial Provincial, por los resultados de preparación alcanzados durante el año 2025. Este estímulo coincide con las recientes celebraciones por el aniversario de la PNR, donde el Ministro del Interior convocó a «rendir digno homenaje a los héroes y mártires de la Patria, con la firmeza y el ejemplo de quienes lo entregan todo por la seguridad de nuestro pueblo».

En las palabras centrales del acto, la juventud presente ratificó una idea que es determinante en el contexto actual: Cuba está firme y los matanceros no se doblegarán ante el enemigo imperial que pretende destruir la isla.

Esta afirmación cobra especial significado en una jornada que rinde tributo a la memoria de mártires como Leonardo Rodríguez Carrillo, cuya muerte en cumplimiento del deber —ocurrida durante un operativo para enfrentar un asalto armado— conmovió a todo Cárdenas y mereció que el pueblo se volcara a las calles en su despedida, siendo ascendido post mortem al grado de subteniente.

El inicio del Año de Instrucción en el Minint reafirma la preparación combativa de las fuerzas del orden en la provincia, en el marco de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo y ante un escenario de crecientes presiones externas contra la nación.