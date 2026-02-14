Queda en bronce participación cubana en Serie de las Américas

La selección nacional dirigida por el estratega Germán Mesa superó a Las Águilas Metropolitanas de Panamá con pizarra de 7 carreras por 2, para adjudicarse la medalla de bronce en la segunda edición de la Serie de las Américas de béisbol.

Como sucedió en la jornada precedente, los dirigidos por el mentor capitalino se adelantaron en el pizarrón en la propia entrada de apertura, cuando fabricaron par de anotaciones frente al abridor Brayan Cáceres.

En el segundo capítulo, los panameños igualaron las hostilidades gracias al vuelacercas de Edgard Muñoz, con un compañero en circulación.

El combinado nacional fabricó otro racimo de cuatro carreras en el tercer inning frente al propio Cáceres, quien a la postre saldría como derrotado del choque.La angustia de los canaleros aumentó en el sexto acto cuando Roel Santos impulsó la séptima rayita de los antillanos y cerró la producción de la tarde.

Desde el montículo, la victoria correspondió al diestro José Ignacio Bermúdez, quien solventó cinco entradas de labor en las que aceptó dos anotaciones y ponchó a cuatro contrarios.

Pese a ser un evento que se miró con afán de entrenamiento de cara a la puesta a punto de varias figuras rumbo al venidero Clásico Mundial de Béisbol, la selección antillana se despide con una presea y una mejor imagen en el día del adiós.