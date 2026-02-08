Cuba de capa en Serie de las Américas de Béisbol

El equipo Cuba, que representa a la mayor de las Antillas en la segunda edición de la Serie de las Américas de béisbol, cedió la víspera frente a su similar de Navegantes de Magallanes, escuadra que representa a Venezuela, con marcador de 8 carreras por 4.

En el estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, los cubanos fabricaron tres anotaciones en la misma primera entrada frente a los envíos del abridor venezolano Emilio Vargas.

Erisbel Arruebarrena abrió el camino con un triple, combinado con sencillos remolcadores de Alfredo Despaigne y Yasiel González y un doble de Yoel Yanqui, que sumó otra rayita a la cuenta.La respuesta no se hizo esperar y, en la propia entrada, la nave turca le dio un vuelco al marcador con un largo cuadrangular de Rougned Odor con las bases llenas para poner la pizarra cuatro por tres a favor de los locales.

Los dirigidos por Germán Mesa lograron la igualdad en el segundo capítulo con cañonazo remolcador del hombre proa Roel Santos, quien remolcó a un compañero desde la inicial.

José Ignacio Bermúdez, abridor del duelo por el elenco cubano, no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con apenas un tercio de labor en los que soportó cuatro anotaciones limpias, le conectaron tres indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, y regaló un boleto.

El staff de lanzadores del conjunto antillano hizo aguas y permitió otras cuatro anotaciones a lo largo del encuentro. En total, los serpentineros cubanos regalaron 12 boletos y dos pelotazos. A la ofensiva, los más destacados fueron Erisbel Arruebarruena, quien ligó de 4-2 con un doble y un triple como extrabases, y el inicialista Yoel Yanki, quien se marchó del encuentro con dos indiscutibles en tres oportunidades oficiales al rectángulo de bateo.

El conjunto cubano cae por segunda ocasión en el torneo, lo que complica muchísimo sus aspiraciones de avanzar. A Cuba le resta enfrentarse con los equipos de Argentina, Colombia, Curazao y Panamá.