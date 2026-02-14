De Matanzas

Qué Negra! lleva amor propio hasta Unión de Reyes

Como parte de su gira por la provincia de Matanzas, la línea de cosmética natural Qué Negra! Llegó al municipio de Unión de Reyes con un mensaje claro: defender la belleza del cabello afro al natural.

La presentación tuvo lugar en el portal de la Sala de Teatro Abelardo Estorino, donde sus representantes compartieron productos y experiencias con el público asistente.

Cremas hidratantes, aceites esenciales, mascarillas capilares y gorros de satín integraron la muestra exhibida durante el encuentro. Cada artículo responde a una filosofía que promueve el uso de compuestos menos agresivos y el cuidado consciente del cabello rizado y afrodescendiente.

Para Lisbety Fernández Vilson, representante del proyecto en Matanzas , arribar a este territorio constituye un sueño cumplido. Destacó que durante años recibieron mensajes de clientas interesadas en acceder a los productos, por lo que concretar la visita resulta especialmente significativo en el contexto actual.

Más que una acción comercial, la iniciativa apuesta por el fortalecimiento de la identidad cultural y el amor propio. La gira por Matanzas reafirma la misión de Qué Negra! de acercar alternativas 100 % cubanas que fomenten la aceptación y el orgullo por la herencia afrodescendiente.

A lo largo de los años, Qué Negra! transitó de la producción a pequeña escala a una estructura más organizada y con mayor alcance territorial, manteniendo siempre la esencia de sus fórmulas naturales y su compromiso social.

Su crecimiento sostenido demuestra que existe una demanda real por alternativas inclusivas y que el emprendimiento puede convertirse también en plataforma de transformación cultural.

Roxana Valdés Isasi

