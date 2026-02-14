Protagoniza Unión de Reyes actividades por la Defensa en la provincia

Con el objetivo de fortalecer la protección del país, diferentes fuerzas y medios de una zona de defensa en el municipio de Unión de Reyes realizaron ejercicios tácticos como parte de las actividades del Día de la Defensa.

Entre las acciones efectuadas en áreas de la comunidad de Alacranes estuvieron la activación del Consejo de Defensa municipal, donde sus integrantes explicaron las funciones y conformación de cada grupo, subgrupo y equipos de trabajo a miembros del Consejo de Defensa Provincial y otros jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Asimismo, con el toque de la alarma área se ejecutaron ejercicios de evacuación de la población hacia a obras protectoras durante el ataque enemigo.

Además, mostraron los principales cuidados en la atención primaria a ciudadanos durante una agresión. En ese sentido, un equipo de médicos y enfermeras del policlínico ubicado en el área explicó el sistema de apoyo vital requerido en momentos de agresión.

Estuvieron presentes durante el ejercicio el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Mario Sabines Lorenzo, y el jefe de la Región Militar Matanzas, General de Brigada Alexander Rivero Díaz.