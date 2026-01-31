Estudiantes universitarios participan en ejercicio de preparación para la defensa

Estudiantes de la Universidad de Matanzas participaron en un ejercicio de preparación para la defensa como parte de las acciones del Consejo de Defensa Provincial para elevar la capacidad combativa de nuestro pueblo.

Oficiales y especialistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias impartieron clases prácticas de uso de caretas antigás, montaje de minas y explosivos, tiro de infantería, e instalación y lanzamiento de cohetería móvil.

«En el contexto actual, ante la inminente amenaza imperialista, el papel de los jóvenes es prepararnos para la defensa del país y ganar habilidades útiles que nos sirvan en una situación de conflicto real. Nadie quiere una guerra, pero los cubanos tenemos el deber de defender nuestra soberanía», reconoció Liz Amanda Perdomo, cadete insertada y estudiante de primer año de la carrera Licenciatura en Turismo.

En el Estado Mayor de la Región Militar Matanzas se impartió una conferencia sobre el alcance de la nuevas presiones políticas, económicas y militares del gobierno de los Estados contra Cuba y se repasaron las acciones militares desarrolladas en Venezuela el pasado tres de enero.

En la conferencia estuvieron presentes el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Matanzas y Presidente del Consejo de Defensa en el territorio, Mario Sabines Lorenzo; la Gobernadora Marieta Poey, el Jefe del Ejército Central, General de División Raúl Villar Kessell; y el Jefe de la Región Militar Matanzas, General de Brigada Alexander Rivero Díaz.