Cocodrilos de Matanzas postulados para campeones 

El elenco de los Cocodrilos de Matanzas se ha puesto en inmejorable posición para lograr el objetivo primario con el que arrancaron la fase de preparación de cara a la 64 Serie Nacional, que era coronarse campeón nacional.

Y no es lanzar campanas al viento o, como se dice popularmente, vender la piel del oso antes de cazarlo, pero con la victoria en el desafío de hoy, con marcador de siete anotaciones por tres, los saurios arriban a dos triunfos consecutivos, una circunstancia que despliega una amalgama de posibilidades.

Los Leñadores de Las Tunas son el vigente monarca del torneo y, por tanto, merecen un respeto, aunque ahora arrancan debajo en una final, algo que nunca les había ocurrido en sus dos incursiones pasadas en estas instancias.

Uno de los principales méritos del elenco de la Ciudad de los puentes, y que se ha traducido en victorias, es frenar el poderío ofensivo de un elenco tan bateador como Las Tunas.

Los del Balcón del oriente no han podido carburar con oportunidad ante un staff de Matanzas que, si bien es joven, tiene bien trazadas las pautas a seguir para dominar con efectividad.

En ambos choques, las carreras de los que visten de verde y rojo llegaron en las postrimerías del partido, ya cuando la diferencia en el marcador impedía hacer jugadas o desarrollar el juego pequeño.

La dirección de los saurios ha sabido en qué momento exacto debe extraer a un serpentinero en pos de evitar complicaciones; muestra de ello es que los abridores de los dos cotejos iniciales trabajaron en torno a los 90 lances.

Puede considerarse un factor menor, pero nada más alejado de la realidad: una estrategia de pitcheo tan bien definida permite conocer hasta qué punto un lanzador es efectivo, frente a qué tipo de bateador se puede o no utilizar un determinado pitcher.

Otro punto destacable es la defensa, acápite en el que se han desempeñado de manera inmaculada y que ha contribuido a preservar la ventaja y sacar de apuros a los que están en la lomita.

En un equipo tan plagado de estrellas como lo es el matancero, el peso del liderazgo recae sobre peloteros como Yurisbel Gracial, Ariel Martínez o Eduardo Blanco, puntales en los que la dirección del conjunto confía y han respondido.

Un factor primordial en favor de los del occidente del país radica en el aporte de los jugadores que vienen del banco, tal es el caso del receptor Yoandry Jiménez, quien debió asumir la titularidad ante las molestias físicas de su compañero Andrys Pérez.

Otro infaltable en la conversación de los héroes de Matanzas es el polivalente y pimentoso Esteban Terry, quien ha demostrado que no le pesa la chamarreta y es continuidad viva del apellido Terry en Series Nacionales.

El muchacho, del municipio de Limonar, se vistió de largo en el segundo encuentro frente a Las Tunas. En el segundo capítulo disparó un biangular a la pradera izquierda, que sirvió para remolcar a Yoandry Jiménez desde la intermedia.

No conforme con esto desapareció la teammate 190 por el jardín derecho, con un compañero en circulación, lo que demuestra el buen estado de forma que vive.

Para el mentor Armando Ferrer debe resultar un agradable dolor de cabeza contar con tantos atletas en excelente estado de forma de cara al cierre del campeonato.

Hasta este momento la alineación titular había sido inamovible, pero con el rendimiento que están dando los jugadores poco habituales invita a pensar en qué opción es la que más aporta y según que situaciones de juego.

La ofensiva roja y amarilla ha cumplido a cabalidad con las exigencias que le plantean los partidos, aprovechando los resquicios que dió la defensa de los Leñadores y explotando a los abridores antes de concluir el primer tercio, factor que obliga al contrario a cambiar la estrategia pre partido.

Dos victorias iniciales son un aliciente para un equipo que pasó diversas situaciones a lo largo del calendario regular del clásico doméstico del bate y la pelota, pero no pueden invitar a bajar la guardia o pecar de exceso de confianza.

Como plantea el narrador Rodolfo Gracia, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada y esto no se acaba hasta que se acaba. (Foto: tomada de la página de Facebook de La Banda Yumurina/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también