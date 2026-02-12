Matanzas defiende su programación cultural

La dirección municipal de cultura reunió a los principales representantes de las instituciones culturales de la ciudad para reorganizar la programación de las actividades, acorde a la nueva realidad que enfrenta nuestro país.

El ajuste se sustenta en la defensa de la labor cultural de nuestros artistas y que los eventos que se organicen tengan sentido y coherencia en medio de las actuales limitaciones.

Buena parte de las instituciones reprogramarán sus actividades, sobre todo las nocturnas, en lugares con circuitos protegidos. Por otra parte, se trabajará con el talento local, en aras de reducir al mínimo las transportaciones.

Los recursos con los que se cuenta se destinarán a acercar la labor artística a los públicos, dando prioridad a comunidades alejadas y barrios vulnerables.

La Feria Provincial del Libro se pospone. En su lugar, el Centro Provincial del Libro, de conjunto con las editoriales de la ciudad, preparan un programa de eventos del 3 al 8 de marzo para garantizar las presentaciones de los volúmenes publicados.

La Asociación Hermanos Saíz en Matanzas se suma a la reprogramación de espacios en circuitos protegidos y se suma a la propuesta de la revista Caimán Barbudo para dar inicio, el 22 de febrero, a una jornada por la literatura y la vida en redes sociales con la participación de escritores de toda la provincia.

La dirección municipal defenderá la presentación de la película de animación matancera Doble Play, del director Carlos Hernández por la importancia que tiene para la cultura y el deporte en el territorio.

La Biblioteca Gener y Del Monte, la Sala de Conciertos José White, el Museo Farmacéutico y el Treatro El Biscuit, son solo algunos de la veintena de espacios en la ciudad que asumirán parte del programa de otras instituciones.

Se posponen, de momento, el Encuentro Provincial de Proyectos Socioculturales y el evento literario la Tórtola, debido a la imposibilidad de transportar a sus participantes. El resto de los certámenes reprogramados se informarán a través de las redes de sus respectivas instituciones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

