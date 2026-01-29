El libro de los abrazos: fragmentos de memoria y resistencia 

Hay libros que no se leen de principio a fin, sino que se recorren como quien camina por una ciudad hecha de callejuelas, plazas escondidas y puertas entreabiertas. El libro de los abrazos, de Eduardo Galeano, es justamente eso: un mapa íntimo de fragmentos que, en su aparente sencillez, contienen la densidad de toda una historia colectiva.

Publicado en 1989, este libro se convirtió en una de las piezas más entrañables de la obra del escritor uruguayo. No es novela, ni ensayo, ni poesía, aunque al mismo tiempo participa de todas esas formas. Su estructura fragmentaria está hecha de viñetas breves, relatos fugaces, memorias personales, episodios históricos y sueños que parecen cuentos populares. Cada texto se lee como una chispa, pero al juntar todas esas chispas, se ilumina un paisaje vasto: el de América Latina y su gente.

Galeano escribe desde la ternura, pero nunca desde la ingenuidad. Sus abrazos no son una simple caricia sentimental, sino un gesto político, una manera de resistir frente al despojo y la violencia. En esas páginas conviven la belleza de lo cotidiano, un niño que ríe, la complicidad de un gesto, la memoria del amor con la crudeza de la censura, el exilio y la pobreza convertida en condena. La mirada del autor se posa en los márgenes, en quienes no suelen tener voz, y desde ahí reconstruye una narrativa que interpela al lector sin didactismos, sino con la fuerza de lo poético.

Eduardo Galeano

El estilo de Galeano es inconfundible: frases cortas, limpias, que en su aparente sencillez esconden una hondura casi mística. Cada fragmento es autónomo, como si fuera una postal arrancada de la historia, pero juntos arman un mural donde la ternura y la indignación conviven sin contradicción. En este sentido, El libro de los abrazos puede leerse como un acto de resistencia contra el olvido: recordar es abrazar, rescatar lo humano en medio de la devastación.

La fuerza del libro radica también en su universalidad. Aunque está profundamente enraizado en la memoria latinoamericana, cualquiera puede reconocerse en esos pequeños gestos que salvan la vida: el calor de un abrazo en medio del frío, la risa que desafía la tristeza, la palabra que alivia cuando todo parece roto. Galeano nos recuerda que lo político también se juega en lo íntimo, y que cuidar al otro puede ser una forma de subversión.

En tiempos de prisas, ruido y desencuentros, volver a este libro es recordar que lo esencial puede caber en un párrafo, en una línea, en un abrazo. No se trata de leerlo de corrido, sino de tenerlo cerca, abrirlo al azar y dejar que una de sus pequeñas historias ilumine el día. El libro de los abrazos no es solo literatura: es un recordatorio de que, aun en la intemperie, el acto de abrazar, con el cuerpo, con la memoria, con las palabras, sigue siendo nuestra forma más profunda de decirle al otro: “No estás solo”.

Eduardo Galeano: la voz que abrazó a América Latina

Hay escritores que no solo cuentan historias, sino que se vuelven parte de la memoria colectiva de un continente. Eduardo Galeano es uno de ellos. Nació en Montevideo, Uruguay, en 1940, y desde joven supo que las palabras podían ser un refugio, pero también un arma. Comenzó como dibujante y periodista, y pronto se convirtió en una de las voces más lúcidas y críticas de América Latina.

Su vida estuvo marcada por la militancia cultural y la denuncia política. Durante los años sesenta y setenta dirigió medios como el semanario Marcha y la revista Crisis, hasta que la dictadura uruguaya lo empujó al exilio. Pasó por Argentina y España, siempre escribiendo, siempre tejiendo historias que mezclaban memoria y poesía. En 1985 volvió a Montevideo, cuando su país recuperó la democracia.

La obra de Galeano es un mosaico: combina ensayo, crónica, relato breve y poesía. Con Las venas abiertas de América Latina (1971) expuso las heridas históricas de la colonización y la explotación económica. Con la trilogía Memoria del fuego (1982-1986) reconstruyó siglos de historia latinoamericana a través de pequeños relatos que parecen fuegos encendidos. Y con El libro de los abrazos (1989) demostró que la ternura también puede ser una forma de resistencia.

Otros títulos, como Días y noches de amor y de guerra, Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Espejos y Los hijos de los días; confirman su obsesión por rescatar las voces olvidadas: indígenas, mujeres, esclavos, niños, pueblos enteros que la historia oficial quiso silenciar. Incluso en El fútbol a sol y sombra se nota su estilo único: la capacidad de hacer poesía de lo cotidiano y de encontrar belleza y contradicción en lo popular.

Galeano murió en Montevideo, en 2015, pero dejó un legado que aún arde. Sus libros no envejecen porque hablan de lo esencial: la dignidad, la memoria, la libertad. Leerlo hoy es recordar que, en medio de la violencia y el olvido, siempre queda la posibilidad de un gesto humano: un abrazo, una palabra compartida, una historia contada a tiempo.

Frases de la obra

1- “Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local”.

2- “Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.

3- “Los abrazos son la manera más sincera de decirle al otro que no estamos completos sin él”.

4- “Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas”.

5- “La caricia es un lenguaje. Si no la sabemos hablar, nos quedamos solos”.

6- “Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias”.

7- “Recordar: del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón”.

