Continúa Alfonso Llorens defensa de la música cubana

Varios géneros musicales regaló Alfonso Llorens Betancourt en la más reciente descarga que protagoniza mensualmente en la Sala de Conciertos José White. Dedicado al compositor e intérprete Pablo Milanés, el concierto incluyó temas icónicos de su producción como Ámame como soy, La felicidad, Amo a esta isla, Mi primer amor y Pecado original.

“Pablo Milanés es uno de los intérpretes que tiene historia en la música nuestra, pues innovó con su nueva forma de hacer canciones, ligando el feeling con la trova, con la música tradicional y eso lo hizo muy diferente, pero creo que su obra se ha olvidado por las nuevas generaciones.

“Creadores como Pablo merecen un reconocimiento eterno por la buena música que hicieron, más en este país que tiene tanta riqueza musical. Quise hacer este concierto porque estamos en un momento donde las tendencias son bastante diversas y no siempre coinciden con la calidad, además pienso que debemos reflexionar en lo que hay que rescatar.

“Pensé en Pablo porque fue un trovador que defendió la música desde su raíz y constituye un sello dentro del movimiento de la nueva trova. Él le cantó a muchas cosas, desde el amor, a la Patria, a la unidad latinoamericana”.

No faltaron El breve espacio en que no estás, Para vivir, Algo más que soñar, Te quiero porque te quiero, El amor de mi vida y La novia que nunca tuve, mientras que, junto al trovador Orlando Casuso, defendió Yo no te pido, Yolanda y De qué callada manera, texto de Nicolás Guillén con música del cantautor bayamés, para completar alrededor de una hora de excelentes propuestas con aplaudidas interpretaciones.

“El objetivo del concierto fue revivir y hacer presente la música de un gran cantor, de un gran compositor, de un gran intérprete como fue Pablo. En cuanto al repertorio utilizado, traté de escoger lo más significativo en su larga lista de canciones y de sones en los años 70 y 80.

“Traje la música más escuchada, la que llevó al cine, la que llevó a las plazas, la que la gente coreaba, y otras que no se conocían tanto, pero que también merecen la atención del público que asistió”.

El concierto Tú eres la música que tengo que cantar, nació a raíz de la experiencia que compartió Llorens Betancourt con la Camerata José White, en lo que ofrecieron una selección de composiciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Con una propuesta similar se presentó en varios escenarios de México.

El cantante, compositor y director artístico anunció que prepara conciertos con temas de Silvio Rodríguez y otros grandes autores cubanos y latinoamericanos, entre otros proyectos para próximos meses.

“Yo tengo en la Sala White una peña mensual y decidí caracterizarla por cada mes, hacer siempre algo diferente. En este caso fue Pablo, pienso hacer algo con Silvio, con todos los grandes de la nueva trova, con la música latinoamericana y autores como Mercedes Sosa, Fito Páez, dedicarle un encuentro a los boleros cubanos, a algunos autores mexicanos que lo hacen muy bien, a la música brasileña con versiones en español, a la música tradicional cubana, lo que cantaron Corona, Sindo, la que hizo la Sonora Matancera.

“También tengo en plan hacer un concierto con la Jazz Band con música variada, pero con la línea del jazz”.

Varios son las instituciones que actualmente acogen presentaciones de Alfonso, entre ellas El Patio Colonial, el Museo Provincial Palacio de Junco, la Casa del Danzón y la Sala White, además de sus habituales actuaciones en comunidades.

“Tengo el Bolerazo, que continúa a las 4 de la tarde, ahora en el Patio Colonial, donde ya tenía una peña mensual. En el danzón hago también música bailable, dos veces al mes. Rescatar la trova y el bolero para mí es fundamental”.

La próxima descarga de Alfonso Llorens en la Sala White será el viernes 13 de febrero a las 2 de la tarde, dedicada al Día del Amor y la Amistad. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

