Matanzas a la final con cierre de película en el Latinoamericano

Matanzas selló su pase a la final con un desenlace de alto voltaje en el estadio Latinoamericano, donde dejó al campo a Industriales en la décima entrada.

Cuando parecía que el juego se inclinaba definitivamente del lado azul, los yumurinos le dieron la vuelta al marcador en un cierre digno de ficción para ganar el encuentro y asegurar el boleto a la discusión del título.

El choque estuvo marcado por un pulso ofensivo constante desde los primeros compases. Los Cocodrilos abrieron el marcador en el cuarto inning con jonrón de Ariel Martínez, que encontró a Yurisbel Gracial en circulación, y ampliaron poco después con hit impulsor de Andrys Pérez, con Eduardo Blanco en posición anotadora.

La respuesta de Industriales no se hizo esperar. En el quinto episodio, Ángel Echevarría y Jorge Alomá conectaron cuadrangulares consecutivos para igualar las acciones a tres carreras, devolviendo el equilibrio a un partido que no concedió tregua.

En el séptimo inning, Roberto Álvarez puso delante a los capitalinos con jonrón por el jardín izquierdo, y la ofensiva azul volvió a producir en la octava entrada para tomar ventaja de 7 carreras por 3. Rafael Perdomo sostuvo el trabajo desde el montículo tras relevar a Remberto Barreto, mientras Roque Tomás se sumó al ataque con cuadrangular en la novena para ampliar la diferencia a 9 por 3.

Sin embargo, el cierre cambió el guión. En la baja del noveno, Matanzas retomó el ataque y fabricó 6 carreras para igualar el marcador y soñar con el avance a la final. Los Cocodrilos no se dieron por vencidos con indiscutibles para Esteban Terry, Eduardo Blanco, Yariel Duque, Andrys Pérez fueron cocinando la remontada matancera y obligando jugar extrainning.

El décimo inning puso los pelos de punta a los seguidores de ambos conjuntos, por la regla de desempate los leones fabricaron dos carreras y se puso a tres out de la victoria. Los Matanceros con gran convicción salieron a ganar y dejaron al campo a los azules con jonrón de José Amaury Noroña limpiando las bases para certificar su pase a la final de la 64 Serie Nacional de Béisbol.