Cocodrilos asaltan el coloso del Cerro

En un juego peleado de principio a fin y que a más de un aficionado, tanto de la capital como de Matanzas, lo mantuvo al filo de la butaca durante nueve largas entradas, Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a sus homólogos Leones de Industriales con pizarra de nueve anotaciones por siete.

Los saurios se llevaron el gato al agua y nunca mejor dicho frente a un elenco de Industriales que, si bien cedió, nunca se dio por vencido ni bajaron bandera hasta el último out del choque.

La ofensiva de los reptiles, que había pasado desapercibida en los dos primeros encuentros en el mítico estadio del Cerro, hoy carburó a la perfección con 13 indiscutibles, entre ellos un cuadrangular y tres dobletes.

El capitán de la nave roja y amarilla, Eduardo Blanco, hombre acostumbrado a potenciar su rendimiento en instancias decisivas de los certámenes domésticos, se vistió de héroe en el desafío.

El natural del municipio Martí ligó de 5-4 con tres tubeyes y cuatro compañeros remolcados para la goma. Con sus tres biangulares en el encuentro, Blanco se une a un selecto grupo de peloteros que ha conseguido la hazaña en Series Nacionales.

El joven lanzador Sahiel Cruz fue pieza clave en la victoria de Los Cocodrilos, pues trabajó por espacio de cuatro capítulos completos en los que logró frenar el ímpetu de la batería de los felinos.

Sahiel, pese a su juventud, demostró aplomo e inteligencia para sortear las entradas frente a una tanda capitalina que tiene un lineup bastante completo del primero al noveno en la tanda.

Una de las claves del encuentro fue que el bullpen pudo aguantar la ventaja y aparecieron las conexiones oportunas con corredores en posición anotadora.

El quinto encuentro de la semifinal era un partido clave, no solo por ponerse delante en el cotejo particular, sino por sumarle presión a los contrarios y poder modelar con mayor comodidad la estrategia para el resto de desafíos de la etapa.

La salida tempranera del abridor del partido el zurdo Yamichel Pérez, pudiera asumirse como una situación beneficiosa en medio de la parte negativa que siempre deja que un lanzador salga antes de lo previsto.

En favor de Los Cocodrilos está el hecho de que Yamichel no realizó muchos lances, lo que le permite trabajar en el sexto encuentro de ser necesario utilizarlo.

La semifinal se le ha puesto de cara a la dirección de la novena de la ciudad de los puentes, ya que pueden contar con sus dos primeros serpentineros para sexto y un hipotético séptimo partido.

En una etapa donde el manejo del pitcheo es un aspecto vital a la hora de trazar estrategias, contar con peloteros del nivel de calidad de Yoennis Yera y Yamichel Pérez es plus extra para pugnar por el triunfo.

Debido a la situación que afronta el país la máxima dirección del deporte decidió que el resto de juegos de la instancia semifinal se desarrollen en las mismas sedes, por lo que los saurios no regresarán a jugar al Victoria de Girón.

La localía para muchos pudiera verse como un factor menor y de poca influencia en los play-offs, pero nunca será lo mismo jugar en estadio ajeno y con afición en contra.

Mañana, la tropa dirigida por Armando Ferrer, en papeles saldrá como Home club, pero desde lo emocional y lo anímico la decisión de desarrollar las acciones competitivas en una misma sede es una acción que lacerá al propio torneo.

Como se dice en el argot beisbolero, la etapa de semifinal está en conteo de tres y dos, esperemos que la competición pueda llegar a buen término en medio de un sinnúmero de dificultades.