Una dosis de hip-hop

Foto: Cortesía de la AHS

El evento nacional de hip-hop En Dosis 2026, organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS) comenzó este viernes en el Patio Colonial, sede de la institución.

Una noche de trap marcó el inicio del programa con la presentación de varios artistas habaneros y solo uno local, que ofrecieron un repertorio de aproximadamante tres temas de su autoría.

El encuentro reúne a un total de 15 participantes procedentes de Mayabeque, el Cotorro, Holguín, Camagüey, Cárdenas, Colón y la Atenas de Cuba, con el objetivo de extender la cultura del hip-hop y propiciar un espacio para el desarrollo de los jóvenes amantes del género.

«Pese a las dificultades económicas que atraviesa el país, defender una actividad de esta envergadura demuestra el valor que tiene para la asociación el arte urbano.

Llegaron a la provincia, por sus propios medios, más de una decena de artistas de toda la Isla. Ello merece un esfuerzo adicional de los coordinadores para que la convocatoria quede a la altura de sus protagonistas y del público», reconoció Boris Luis Alonso Pérez, vicepresidente de la AHS en Matanzas.

«Nuestra meta es lograr una mayor unión de los muchachos, debido a que muchos solo se conocen por redes sociales y estimular su espíritu creador y artístico», argumentó Ray Antonio Mestre Mesa, uno de los principales organizadores del certamen.

Para este sábado, la agenda continúa con batallas de freestyle callejeras a modo de exhibición en las inmediaciones de Narváez y en la noche tendrá lugar la competencia, con la cual En Dosis 2026 se despide.

(Por Daniela Lantigua Carballo, estudiante de periodismo)