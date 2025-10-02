El Arte: vínculo entre la AHS y la Universidad de Matanzas

Un encuentro entre la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Movimiento de Artistas Aficionados se desarrolló en la casa de la cultura de la Universidad de Matanzas, con el objetivo de acercar a jóvenes creadores a las filas de la organización.

El diálogo fue encabezado por Boris Luis Alonso y Humberto Fuentes Rodríguez, vicepresidente y jefe de la sección de literatura de la AHS provincial respectivamente; acompañados del cantante y compositor Javi String.

La conversación giró en torno a las posibilidades que brinda la AHS a jóvenes creadores y de las diferentes actividades que pronto sucederán entre ambas instituciones para incentivar la producción artística.

La directora de extensión universitaria de la casa de altos estudios Mabel Domínguez agradeció el espacio que, según afirma, estaban esperando hace mucho tiempo. «Las puertas de nuestra universidad están abiertas para ustedes. Queremos que nuestros jóvenes se desarrollen y compartan su obra”, expresó.

Se intercambiaron trabajos de los estudiantes y miembros de la AHS donde Javi String interpretó algunos de sus temas. El encuentro culminó con un concierto protagonizado por los presentes que se agruparon a cantar por el arte que nos une. (Por: Daniela Lantigua)

