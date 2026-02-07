Modifican postemporada beisbolera cubana debido a complejidad energética

La Comisión Nacional de Béisbol aprobó ajustes para las fases semifinal y final de la 64 Serie Nacional, en concordancia con la compleja situación energética del país, según informa la circular 56 del torneo.

El texto confirma que todos los partidos restantes de los cruces terminarán jugándose en las actuales sedes, Latinoamericano (Industriales-Matanzas) y 26 de Julio (Artemisa-Las Tunas), sin días de descanso.

Sobre la semifinal reitera que se mantiene lo establecido en el reglamento para el orden de home club y visitador, pero al término del quinto choque los equipos deben declarar 27 jugadores para los duelos seis y siete, en los que el picheo quedará libre, sin restricciones en la cantidad de envíos.

El documento informa que el playoff por el título se desarrollará en una sede neutral, aún por definir, en el occidente de la isla y adelanta que serán cuatro juegos seguidos, un día descanso, y el resto igualmente en jornadas sucesivas, con hora de inicio 1:30 de la tarde.

La premiación tendrá lugar el mismo día en que concluya la final, con la presencia solamente del campeón y subcampeón.

Los integrantes del Todos Estrellas y los líderes individuales de la temporada beisbolera serán mencionados en la ceremonia y los lauros enviados a sus respectivas provincias para entregárselos allí.

Estas decisiones están en correspondencia con las medidas adoptadas en todo el país para enfrentar el desabastecimiento de combustible derivado del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba.

En ese sentido Osvaldo Vento, presidente del Inder, informó este viernes la suspensión de los demás eventos deportivos previstos en el país para los próximos días.