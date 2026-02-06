Cocodrilos y Leones: Se iguala la semifinal en el Coloso del Cerro

Los Cocodrilos, con una severa sequía ofensiva, no dan con la fórmula para vencer a los Leones en sus predios y volvieron a ceder, esta vez 6 carreras por 3.

Lo que parecía sencillo de completar se ha hecho harto difícil en estos días, donde los principales bateadores no hacen contacto con la bola y pierden oportunidades de impulsar.

Los lanzadores capitalinos hicieron un buen trabajo y lograron contener a hombres que han sido muy productivos desde que inició la postemporada.

Yoannis Yera tuvo dificultades durante su actuación desde el mismo inicio cuando Yasmani Tomás la sacó del terreno con las bases desiertas por el mismo centro del terreno.

En el tercero le anotaron 3 más con sólidas conexiones y saltó del box con un desempeño bastante discreto para la calidad que posee.

Al rescate vino Noervys Entenza, el apagafuegos por excelencia que trabajó 3 y un tercio, con dos ponches, le anotaron 2 carreras, una de ellas sucia.

Shaiel Cruz logró contener la ofensiva azul en el resto del partido, dejando margen para que la ofensiva acortara el marcador, lo cual sucedió en el octavo, pero solo una rayita no fue suficiente para herir al León, que se ha mostrado mucho más fiero.

Mañana los nuestros deben salir con todo para no ponerse contra la pared en una batalla que se torna reñida e interesante.