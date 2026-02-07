Despertaron los Cocodrilos

Los Cocodrilos de Matanzas dieron un golpe clave en el estadio Latinoamericano al vencer 9 carreras por 7 a Los Leones de Industriales, resultado que les permitió asegurar la tercera victoria de la subserie en el quinto enfrentamiento y colocarse a solo un triunfo de avanzar a la gran final.

Luego de sufrir dos derrotas consecutivas en el Coloso del Cerro, el conjunto yumurino mostró carácter y reacción oportuna para imponerse al equipo capitalino, apoyado en una ofensiva que respondió desde el inicio y marcó el rumbo del desafío.

En el primer episodio, Matanzas fabricó un racimo de cuatro anotaciones que resultó decisivo. Ariel Martínez y Eduardo Blanco impulsaron carreras, mientras que el receptor Andrys Pérez conectó cuadrangular con hombre en circulación para encender la ofensiva visitante.

La actuación del capitán Eduardo Blanco fue determinante. Además de aportar varias carreras impulsadas, protagonizó acciones defensivas de alto valor que sostuvieron la ventaja y aportaron estabilidad al conjunto matancero en momentos de presión.

El encuentro estuvo marcado por la falta de control del pitcheo en ambos bandos, situación que obligó a los directores a mover con frecuencia sus bullpens en busca de mayor solidez desde el montículo, en un duelo de constantes ajustes tácticos.

Las acciones se reanudarán mañana nuevamente en el estadio Latinoamericano, atendiendo a las medidas adoptadas por la actual situación que atraviesa el país. Los Cocodrilos asumirán el choque como locales, según lo establecido por la norma vigente, a pesar de no regresar al estadio Victoria de Girón.