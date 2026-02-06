Equipo Cuba al Clásico Mundial: una historia que se repite

La Comisión Nacional de Béisbol dio a conocer el listado de 30 atletas que integran la nómina del equipo Cuba rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. La selección de la Mayor de las Antillas se ubica en el grupo A, que desarrollará sus acciones competitivas en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, Puerto Rico.

Junto a los cubanos, pugnarán por incluirse en la siguiente fase de la competición los conjuntos de Panamá, Canadá, Colombia y el equipo local.

Si bien es un secreto a voces que nuestro pasatiempo nacional pasa por horas bajas, la selección dirigida por el estratega Germán Mesa buscará homologar el resultado competitivo de la edición precedente del certamen, en la cual la representación antillana concluyó en cuarto lugar.

Varios nombres destacan en el listado de peloteros presentado por el ente rector de la pelota en el país. En la receptoría, el máscara matancero Andrys Pérez, quien debe ser el titular de la posición, es el único atleta que solamente ha jugado en la Serie Nacional.

En el cuadro se aprecia una combinación de veteranía y juventud. Los experimentados ex grandes ligas Erisbel Arruebarruena y Alexei Ramírez saltan a la vista como figuras que deben ser importantes a la hora de guiar a los más inexpertos.

También resalta la inclusión en el roster de dos peloteros jóvenes que en la actualidad militan en el sistema de Major League Baseball (MLB), como son Yiddi Cappe y Alexander Vargas. Pese a su juventud, ambos son figuras de demostrada calidad y con una versatilidad que abre una amalgama de posibilidades en la alineación cubana.

Dando por descontado que la tercera base de la novena caribeña será Yoan Moncada, se abren interrogantes para la titularidad en el resto del infield. Con tres jugadores que se desempeñan como paradores en corto, ¿quién es el más idóneo para ocupar la titularidad? ¿Germán Mesa apostará por la experiencia o la juventud para redondear el equipo?

Otro agradable dolor de cabeza para el cuerpo de dirección del Team Asere es la primera base, ya que tienen tres peloteros que se desempeñan en esa posición. El también matancero Ariel Martínez, quien juega la inicial con su club Hokkaido Nippon-Ham Fighters, el santiaguero Yoel Yanki y el propio Alexei Ramírez.

En los jardines el panorama parece algo más despejado, con Yoelkis Guibert y Roel Santos llamados a asumir un rol protagónico, y el debutante Leonel Moas como una pieza que puede ser importante.

El área más completa de la selección es la de los lanzadores. El zurdo Livan Moinelo, jugador más valioso de la Liga Profesional de Japón, se perfila como el principal abridor del equipo Cuba. No obstante, nombres como Yariel Rodríguez, Frank Abel Álvarez, Josimar Cousin y el zurdo yumurino Naykel Cruz son algunas de las adquisiciones importantes que redondean el staff de lanzadores.

Sin duda alguna las postrimerías de los partidos estarán a cargo del vueltabajero Raidel Martínez, siempre que la novena cubana llegue con ventaja al cierre de los partidos.

Como se dice en el argot popular, se debe poner el parche antes de que salga la gotera. Y si bien el conjunto no cuenta con todos los nombres que podría, por diversas razones, no se puede ir con una mentalidad derrotista a la competencia.

Ojo, tampoco es creer que repetiremos el cuarto lugar de la edición anterior. El nivel del béisbol en el mundo cada vez es más alto, equipos como Colombia, Panamá, que se nos hacían fáciles en la arena internacional, ya han demostrado que pueden competir de tú a tú con nosotros y ganarnos.

Un factor en contra de Cuba es que, con los beisbolistas que tiene, el lineup es algo lento, ya que peloteros como Andrys Pérez, Ariel Martínez y Alfredo Despaine, que a priori serán titulares, no son corredores destacados.

A un mes del inicio de la competencia, la polémica está servida. ¿Podrá Cuba igualar o mejorar el resultado del pasado torneo?

