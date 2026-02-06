Cuba cae en primer partido de la Serie de Las Américas

El equipo Cuba de béisbol cedió en su primera presentación de la Serie de Las Américas frente al elenco de Nicaragua, con marcador de 5 carreras por 4.

La selección antillana fabricó la primera anotación del encuentro en la parte alta de la tercera, cuando se combinó un error de la segunda base nicaragüense Alain Lago sobre una conexión de Luis Vicente Mateo.

El hombre proa del equipo Cuba, Roel Santos, disparó doblete al jardín derecho para remolcar a Mateo desde la inicial y darle la primera anotación al conjunto cubano.

Cuba agregó otras dos anotaciones en el cuarto inning, gracias al cuadrangular del holguinero Yasiel González, con un compañero en circulación.

El equipo pinolero recortó distancias en el marcador en la parte baja de la propia entrada al conseguir marcar la registradora en dos ocasiones.

El pinareño Randy Martínez, abridor del desafío por la novena de la mayor de las Antillas, trabajó por espacio de tres y un tercio, en las que le conectaron dos indiscutibles y le fabricaron una carrera limpia, ponchó a tres rivales y regaló un boleto.

La ofensiva de largometraje fue protagonista en el encuentro, ya que se conectaron tres vuela cercas, dos por los dirigidos por Germán Mesa y uno por la causa nicaragüense.

De esta manera, la andadura del equipo cubano en la competición arranca con derrota. Mañana enfrentarán a la novena de Venezuela en busca del primer triunfo del certamen.