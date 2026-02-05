Los Leones rugen en el Latino 

Los Leones de Industriales tomaron desquite frente a Los Cocodrilos de Matanzas y los derrotaron en sus predios del Latinoamericano con pizarra de 7 anotaciones por 1, para descontar en la semifinal con balance de un triunfo y dos reveses.

Un viejo axioma refiere que cuando el abridor sale temprano, el partido se complica, y exactamente eso fue lo que le pasó a los reptiles.

La designación del alto mando matancero para abrir el desafío del derecho Pedro Mesa no pudo hacerse justicia y saltó del montículo con apenas un inning de labor. El diestro, del municipio Ciénaga de Zapata, no tuvo una buena presentación y le fabricaron tres anotaciones, dos de ellas limpias.

El relevo en la nave roja y amarilla no fue efectivo, ya que ni Luis Manuel Hernández, quien sustituyó al abridor; ni Silvio Iturralde, quien entró en su auxilio, pudieron frenar la ofensiva azul en pos de una respuesta del equipo.

El partido se desequilibró en la parte baja de la quinta entrada, cuando Yasmani Tomás y Yasser Julio González conectaron cuadrangulares, ambos con corredores en circulación.

La ofensiva fue un factor inexistente por parte de los dirigidos por el estratega Armando Ferrer, quienes apenas conectaron cuatro indiscutibles en todo el choque.

En este aspecto, el jugador más destacado fue el receptor Andrys Pérez, que en cuatro veces al bate conectó dos indiscutibles, uno de ellos cuadrangular, para remolcar la única anotación del partido.

Una métrica que falló en el desafío fue el bateo con corredores en circulación. Esto se vio más acentuado en la figura del quinto madero, José Amauri Noroña, ponchado en tres ocasiones con compañeros en bases.

La defensa, factor diferencial que distingue a los matanceros, falló en momentos puntuales del encuentro, dando al traste con el mal resultado. El juego de béisbol es una sumatoria de pequeñas situaciones y su correcta ejecución determina la diferencia entre el triunfo y el fracaso.

De esta manera, la semifinal entre Cocodrilos y Leones toma mayor picante, ya que los matanceros ganaron los dos primeros desafíos en el Victoria de Girón e Industriales tiró de casta para ganar el tercero en el Latino.

¿Quién avanzará a la final, reptil o felino? (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también