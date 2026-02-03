Sorprenden a ciudadanos manipulando válvula reguladoras de rebombeo

Directivos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas sorprendieron in fraganti a dos ciudadanos manipulando una válvula reguladora que redistribuye el caudal hacia varias zonas de la ciudad.

Como parte de los recorridos de control que realizan integrantes del Consejo de Dirección de nuestra empresa, fueron sorprendidos en horas de la noche a estos individuos mientras operaban las válvulas ubicadas en Peñas Altas y redirigen el abasto hacia la zona Playa.

Este cuestionable accionar además de afectar los horarios de distribución representa una indisciplina grave que pudiera ser penalizada por la ley y regulaciones que rigen el trabajo de nuestro sector.

Ningún ciudadano puede manipular los sistemas de distribución y abasto, sobre todo cuando representa un perjuicio para un elevado número de habitantes.

Unido a este obrar criticable, se manipuló el hecho, calumniando a uno de nuestros directivos mientras intentaban contrarrestar la indisciplina de estos pobladores.

El lamentable hecho fue denunciado oportunamente a las autoridades competentes, y próximamente ahondaremos en los resultados de la investigación.

Lea también