Frío en Cuba: Indio Hatuey registra una mínima de 1.4°C en una gélida madrugada

Un potente sistema de altas presiones migratorias, asociado a una masa de aire ártico extremadamente frío y seco, continúa influyendo sobre Cuba y los mares adyacentes. Durante la madrugada, este fenómeno se combinó con vientos débiles y una escasa nubosidad, condiciones ideales para que se produjera una intensa irradiación nocturna.

El resultado fue un drástico descenso térmico, que generó una madrugada muy fría en todo el territorio nacional, con temperaturas mínimas generales entre 11 y 14 grados Celsius. Sin embargo, el interior del país experimentó un frío más severo, con un total de 28 estaciones meteorológicas registrando valores por debajo de los 10.0 grados Celsius.

Los registros más significativos fueron los siguientes:

En la región oriental también se reportaron temperaturas bajas notables. Destacaron Jucarito, en Granma, con 6.8°C; el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín, con 7.6°C; y Veguitas, en Granma, con 7.8°C.

Se pronostica que las marcadas condiciones invernales persistan durante el día de hoy en el territorio cubano. Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 y 21 grados Celsius, pudiendo alcanzar hasta los 23 grados Celsius en el sur de la región oriental. (Con información de Instituto de Meteorología – Foto: Ismael Francisco/Cubadebate)

