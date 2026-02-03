Instalarán nuevo equipo de bombeo para favorecer zona alta de Matanzas

Ante los continuos planteamientos de parte de la población relacionado con el abasto de agua a la zona alta y media de Matanzas, brigadas especializadas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado se disponen a instalar un nuevo equipo de bombeo.

Con el montaje de la bomba horizontal se reforzará la distribución hacia esta área poblacional de la cabecera provincial, la cual ha sufrido un desabastecimiento en los últimos tiempos.

Las brigadas de conductora y montaje de la UEB Electromecánica iniciaron la obra constructiva con las mediciones necesaria del espacio, a lo que seguirá las acciones de acoplamiento del moderno equipo de bombeo.

La nueva bomba posee más carga y fuerza de distribución por lo que se espera que llegue un mayor volumen de agua a las zonas afectadas.

En el centro de distribución se concentran las fuerzas y recursos necesarios para culminar la instalación en el transcurso de la semana.

Una vez culminado el montaje el caudal arribará mediante conductoras a los tanques de redistribución de Hormigón y Pedraje, que a su vez redirigirán el abasto hacia las zonas alta y media de la urbe.

