Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron a los Leones de Industriales con abultado marcador de 11 anotaciones por cero, para inclinar la semifinal de la 64 Serie Nacional de Béisbol, dos triunfos por cero a su favor.

Nuevamente el pitcheo se hizo presente por la tropa yumurina, con una excelente demostración del zurdo Yamichel Pérez, quien maniató la ofensiva de los capitalinos.

Emboscada a los felinos en el pantano Fotos: Raúl Navarro González

El talismán, como le apodan los aficionados matanceros al espirituano devenido yumurino, trabajó por espacio de seis entradas en las que no permitió anotaciones, ponchó a tres rivales y no regaló boletos.

El siniestro se recuperó de un doblete del hombre proa de los giraldillos, Yosvani Peñalver, en el propio capítulo de apertura. Yamichel supo recomponer la situación y espaciar los siete indiscutibles conectados por los bateadores capitalinos para sortear el desafío.

Ya en la séptima entró a lanzar el apagafuegos Yosney García, quien mantuvo con la rienda corta los bates de los dirigidos por Guillermo Carmona.

Dos ponches y un roletazo por el infield fue lo que pudieron hacerle al derecho de Ibarra en una entrada de labor para apuntalar el segundo triunfo de la novena roja y amarilla.

A diferencia del primer partido, hoy la ofensiva se sirvió con cuchara grande y apabulló a los lanzadores de Industriales con un total de 12 incogibles.

El cuerpo de dirección de los saurios dio con la tecla adecuada para lograr un engranaje perfecto en la batería del equipo.

Del primero al noveno bate de los reptiles están “encendidos”, como se dice en buen cubano. La tanda de segundo, tercero y cuarto compuesta por Hanyelo Videt, Yurisbel Gracial y Ariel Martínez conectó seis indiscutibles, la mitad de los que conectó el equipo.

Además, remolcaron dos compañeros para el home plate y conectaron un doblete como extrabase. Otro héroe silencioso en el triunfo matancero fue Juan Miguel Martínez, quien ligó de 3-2 con dos remolques a sus estadísticas personales.

El parador en corto, natural del municipio de Jovellanos, está viviendo una extraordinaria postemporada en su regreso a la disciplina del elenco de la Ciudad de los puentes.

Juan Miguel Martínez ha cumplido a cabalidad su función como noveno en el orden ofensivo; se mete en conteo para sacarle lanzamiento al pitcher rival y, una vez entra en circulación, pone la velocidad en función de la ofensiva para ganar una base más siempre que es posible.

Un papel fundamental en los dos triunfos de Los Cocodrilos frente a los Leones recae en el máscara Andrys Pérez, quien ha sabido guiar a los lanzadores a lo largo de la postemporada.

El principal receptor de nuestro país no ha podido aportar lo que se espera de él a la ofensiva, pero tras el plato Andrys ha demostrado una madurez extraordinaria para anteponerse a las posibles situaciones de juego.

Su sapiencia, tras el hombre le ha permitido capturar varios corredores que han salido al robo, limitando las posibilidades de los contrarios de hacer jugadas.

Los cocodrilos lograron asestarle dos mordiscos a los Leones en sus predios del Victoria de Girón, haciendo homología al reino animal es como si el cocodrilo emboscara al león.