Postales Matanceras: La exposición canaria de 1872

Una medalla de plata con motivos religiosos, de dos gramos de peso, descubierta en 1999 en el basural colonial Las Palmas, en las afueras de la ciudad de Matanzas, confirma la celebración en Matanzas de una importante feria-exposición durante los primeros cinco días de febrero de 1872.

Con la asistencia de importantes expositores nacionales y extranjeros, así como de destacadas personalidades locales y de La Habana, se mostraron y premiaron una gran cantidad de productos: desde el ferrocarril de vía estrecha de Francisco Piqué; el aparato de alumbrado por gasolina de Míster Barbarin; la sembradora de caña del matancero Eusebio Cortés; hasta los chocolates del coterráneo José Fernández.

También se expusieron curiosidades, como dos rábanos gigantes de tres pies de largo.

El éxito de la feria estuvo garantizado y, sobre todo, constituyó el principal aliciente para actividades similares en la ciudad, como la desarrollada en 1881, por coincidencia histórica, en los propios terrenos de la estancia del Palmar de Junco. (En coautoría con Eduardo Daniel González/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

