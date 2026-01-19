Postales Matanceras: Un león entre cañas

En la mañana del martes 13 de febrero de 1979, el conductor de un camión que trasladaba animales del Circo Atenas hacia Unión de Reyes, no pudo evitar un bache en la vía que lanzó al pavimento la jaula donde viajaba el pequeño león Ichi, que al instante huyó y se internó en los cañaverales de la finca Isolina, ubicada entre Bermejas y Cabezas.

Pero la alegría del felino y su estancia en la “nueva selva”, apenas duró 24 horas. Con prontitud las fuerzas del orden desplegaron un operativo en el área que posibilitó la localización y captura del pequeño fugitivo por parte del campesino José Manuel Álvarez, auxiliado por su bravo perro ganadero. (Ilustración: Carlos Junior Hoyos)

Lea también

Postales Matanceras: Diente de tiburón gigante Una singular evidencia fue descubierta años atrás en el sitio aborigen protoagrícola Río Chico, enclavado en el Valle de Yumurí. Se trata de un diente del tiburón… Read more»

***