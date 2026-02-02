De Indio Hatuey y sus bajas temperaturas

La provincia de Matanzas registró la temperatura más baja del país en la madrugada de este 2 de febrero, lo que constituyó un récord para la estación de Indio Hatuey en el mes. Sobre el llamativo descenso de las temperaturas por estos días, cómo se establecen los registros oficiales de los récord de las mismas y otras aristas interesantes, el periódico Girón conversó con Isabel Eloísa González Cepero, jefa del departamento científico de Centro Meteorológico Provincial de Matanzas:

“En Indio Hatuey se registraron 1.4 grados Celsius en la madrugada del día 2 de febrero, con lo que se rompe el récord de temperatura mínima para el mes en la estación (el anterior era de 2 grados, el día 18 de 1996). La temperatura más baja registrada en el año en la estación es de 1.2 , que data de enero de 1971.

Llamativo también fueron los 14.8 °C registrados en Varadero, valor inferior al récord de temperatura de la estación, que era del 15 de febrero de 2010 (15.1 °C). Las zonas costeras siempre tienen los registros más elevados por las influencias del mar.

En el caso de Jagüey Grande en la madrugada el termómetro marcó 3.8 y descendió a 3.4 entre los horarios de 7:00-7:30 de la mañana. Esta vez no tuvimos reportes de Unión de Reyes porque no contamos en estos momentos con termometría en esta estación, problema que pronto solucionaremos”.

Datos de temperatura mínima más significativos

¿Por qué suelen registrarse en Indio Hatuey las temperaturas mínimas del país?

“La zona posee un microclima, en el que incide el tipo de suelo (ferralítico rojo). Esto no solamente ocasiona valores mínimos en el invierno, sino también las temperaturas más elevadas en el verano.

Debemos tener en cuenta que en febrero nos encontramos, además bajo el efecto de La Niña, fenómeno que se caracteriza por generar un enfriamiento a gran escala de la superficie del océano, y acentuar las bajas temperaturas.

Este frente frío, a diferencia de otros, tiene las influencias del aire que hace que la sensación térmica se acentúe aún más: de fría a intensamente fría. Todos los registros de la madrugada del 2 de febrero fueron bajos, pero no solo en las estaciones de Matanzas, sino en las del resto del país”.

¿Cómo saber que se trata de un récord de temperatura?

“Diariamente se establece una vigilancia. El Centro Provincial de Pronósticos a través de las siete estaciones que existen recoge el comportamiento de las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, así como sucede con otros valores importantes que pueden ser vientos o precipitaciones. Se establece un registro y se comparan los valores más bajos en el caso de las mínimas y en la fecha que ocurrió ese valor. Así se conoce si existió un récord o no.

En el caso de las máximas se hace de la misma forma y esas mediciones se transmiten al Instituto de Meteorología (Insmet) mediante una nota informativa, que se acompaña del llenado de una planilla lleva no solo el valor sino también los datos del observador y el estado del equipo, si está calibrado, o sea, la toma de este dato lleva un análisis para ser certificado como récord.

En un primer momento lo recogido constituye solo un valor notable, que se toma el dato en la estación, se emite al centro de pronóstico y al grupo de meteorología aplicada y se verifica. Todo récord requiere de un procedimiento para su certificación”.

¿Qué influye en la ubicación de una estación meteorológica? ¿Por qué algunos municipios tienen y otros no?

“La provincia de Matanzas cuenta con siete estaciones situadas en: Unión de Reyes, Indio Hatuey, Jovellanos, Jagüey Grande, Colón, Playa Girón y Varadero. Su ubicación se hace teniendo en cuenta una caracterización del lugar. Existen dos en las costas (Varadero, en la costa norte, y Playa Girón en la costa sur); en el centro se encuentran las estaciones de Jovellanos y de Colón; un poco más encima, Indio Hatuey, y ya Unión de Reyes está en el centro oeste.

Se deciden siete por la extensión de la provincia, lo que permite caracterizar el comportamiento de las temperaturas, las precipitaciones y el resto de las variables para su estudio. Cada una de las regiones geográficas se analiza constantemente, porque se trata de registros que se llevan diarios.