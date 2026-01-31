De Matanzas

Efectúan Pleno Extraordinario en los municipios de Cárdenas y Matanzas

Foto del avatar 31 de enero de 2026 0 comment
Efectúan Pleno Extraordinario en los municipios de Cárdenas y Matanzas

Con énfasis en la importancia de desarrollar alternativas para propiciar el autoabaestecimiento de cada territorio ante el complejo escenario actual, sesionó este viernes en Cárdenas y Matanzas el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido.

En atención a las misiones y prioridades definidas para 2025 y a los compromisos de trabajo para 2026, ambas reuniones destacaron los puntos críticos y propósitos en los que puede incidir la dirección política ante la demanda poblacional.

La participación en las actividades productivas, las denuncias reportadas por las organizaciones de masas y los intercambios con el sector juvenil resaltaron entre los principales indicadores cumplidos del territorio cardenense, si bien persisten otros a mejorar.

Michel Matías Ballesteros, primer secretario del Partido en el municipio, expuso también incidencias negativas, como la baja exportación y construcción de viviendas con respecto a los planes previstos, además del incumplimiento de algunos servicios e incremento del delito general.

El primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, insistió entre otros ejemplos en el incremento de la siembra y de producción cárnica —con la cría de búfalos, como alternativa ya constatada en Jagüey Grande— para revertir carencias de la producción de alimentos, aparejado a una mejor gestión del autofinanciamiento territorial que aún no se potencia del todo.

A su vez, en el encuentro concerniente al muncipio cabecera, donde «confluyen la labor local y la provincial» —como expresó el primer secretario—, los señalamientos estuvieron encaminados a fortalecer el ejemplo que dicho territorio debe suponer.

La primera secretaria Yannara Concepción Domínguez se refirió a la insuficiente vinculación de trabajadores no estatales a los procesos políticos y de toma de decisiones y a la necesidad de estrechar la comunicación de interés político, económico y social hacia los consejos populares, no siempre eficaz pese a la existencia de canales establecidos para ello.

A propósito, añadió Roberto Pérez Jiménez, jefe del Departamento de Organización del Comité Central, que parte significativa de dicho problema repercute en las formas de gestión no estatal y en su desvinculación del Estado, cuando el propósito de establecerlas se contempló como una coexistencia de alternativas para beneficio de la población y hacia la cual se mantienen prejuicios que urge erradicar y revertir.

Incide de manera negativa en el municipio el incumplimiento de las campañas de siembra y de los planes previstos para la leche, la carne y la pesca, ante lo cual Sabines Lorenzo manifestó la obligación de los actores políticos y económicos de Matanzas de superar la deficiente producción de alimentos.

También recalcó que la manera en que los decisores y gestores de Matanzas tienen que hacerse eco del llamado a un cambio de mentalidad a nivel de país es asumiendo su rol desde una perspectiva local, inmediata, proactiva, no de inmovilidad o espera de solución por parte de instancias superiores.

Recomendado para usted

Martí vive en la infancia: homenaje desde el Proyecto San Agustín

Martí vive en la infancia: homenaje desde el Proyecto San Agustín

Efectuado Balance anual del Consejo Electoral Provincial de Matanzas

Efectuado Balance anual del Consejo Electoral Provincial de Matanzas

Miguel Barnet, Honoris Causa de la Universidad de Matanzas

Miguel Barnet: Matanzas es un misterio

Foto del avatar

Sobre el autor: José Alejandro Gómez Morales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *