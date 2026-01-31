Efectúan Pleno Extraordinario en los municipios de Cárdenas y Matanzas

Con énfasis en la importancia de desarrollar alternativas para propiciar el autoabaestecimiento de cada territorio ante el complejo escenario actual, sesionó este viernes en Cárdenas y Matanzas el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido.

En atención a las misiones y prioridades definidas para 2025 y a los compromisos de trabajo para 2026, ambas reuniones destacaron los puntos críticos y propósitos en los que puede incidir la dirección política ante la demanda poblacional.

La participación en las actividades productivas, las denuncias reportadas por las organizaciones de masas y los intercambios con el sector juvenil resaltaron entre los principales indicadores cumplidos del territorio cardenense, si bien persisten otros a mejorar.

Michel Matías Ballesteros, primer secretario del Partido en el municipio, expuso también incidencias negativas, como la baja exportación y construcción de viviendas con respecto a los planes previstos, además del incumplimiento de algunos servicios e incremento del delito general.

El primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, insistió entre otros ejemplos en el incremento de la siembra y de producción cárnica —con la cría de búfalos, como alternativa ya constatada en Jagüey Grande— para revertir carencias de la producción de alimentos, aparejado a una mejor gestión del autofinanciamiento territorial que aún no se potencia del todo.

A su vez, en el encuentro concerniente al muncipio cabecera, donde «confluyen la labor local y la provincial» —como expresó el primer secretario—, los señalamientos estuvieron encaminados a fortalecer el ejemplo que dicho territorio debe suponer.

La primera secretaria Yannara Concepción Domínguez se refirió a la insuficiente vinculación de trabajadores no estatales a los procesos políticos y de toma de decisiones y a la necesidad de estrechar la comunicación de interés político, económico y social hacia los consejos populares, no siempre eficaz pese a la existencia de canales establecidos para ello.

A propósito, añadió Roberto Pérez Jiménez, jefe del Departamento de Organización del Comité Central, que parte significativa de dicho problema repercute en las formas de gestión no estatal y en su desvinculación del Estado, cuando el propósito de establecerlas se contempló como una coexistencia de alternativas para beneficio de la población y hacia la cual se mantienen prejuicios que urge erradicar y revertir.

Incide de manera negativa en el municipio el incumplimiento de las campañas de siembra y de los planes previstos para la leche, la carne y la pesca, ante lo cual Sabines Lorenzo manifestó la obligación de los actores políticos y económicos de Matanzas de superar la deficiente producción de alimentos.

También recalcó que la manera en que los decisores y gestores de Matanzas tienen que hacerse eco del llamado a un cambio de mentalidad a nivel de país es asumiendo su rol desde una perspectiva local, inmediata, proactiva, no de inmovilidad o espera de solución por parte de instancias superiores.