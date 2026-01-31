Efectuado Balance anual del Consejo Electoral Provincial de Matanzas

Fotos : Raúl Navarro Fuentes

De acuerdo con la Ley Electoral vigente, los ciclos electorales se establecen con una periodicidad de cinco años. A finales del año 2026 está previsto un cambio en este proceso, ya que existe una propuesta legislativa para acortar excepcionalmente el mandato actual y celebrar las próximas elecciones municipales en noviembre de ese mismo año. Por otra parte, se mantiene la celebración de las Elecciones Nacionales a la Asamblea Nacional en el año 2028, cumpliendo así con el intervalo quinquenal desde el último proceso. En estos comicios se eligen a los diputados que posteriormente designan al Presidente de la República.

Un papel fundamental en la organización de todos los procesos electorales corresponde a los Consejos Electorales Provinciales. Recientemente, el Consejo Electoral Provincial (CEP) de Matanzas efectuó su Balance Anual de Cuadros. La reunión fue presidida por Israel Baró Ramos, funcionario del Comité Provincial del Partido Comunista en Matanzas, y contó con la presencia de Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del Consejo Electoral (CEN) Nacional, y Dayamy Rodríguez Cepero, presidenta del CEP matancero.

Durante el encuentro, los presidentes de los Consejos Electorales Municipales compartieron sus experiencias en la captación y capacitación de sus reservas de personal, subrayando la importancia de involucrar a los jóvenes en estas tareas. Se enfatizó en que estos procesos deben ser objetivos y garantizar que la composición de las reservas equipare, en términos porcentuales, a la sociedad en su diversidad. Asimismo, se destacaron los avances en organización y se señaló que una contratación eficaz es primordial para el cumplimiento exitoso de los procesos electorales.

El trabajo con las nuevas generaciones fue calificado como un reto fundamental. Se señaló que más de la mitad de los cuadros actuales superan los 50 años, lo que aporta una valiosa experiencia, pero también se hace necesaria la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes para asegurar la continuidad. Aunque algunos de ellos tienen sus propios proyectos de vida, existe un grupo con disposición y compromiso que puede ser captado.

La capacitación y la autopreparación del personal fueron descritas como elementos primordiales para el éxito, ya que todos los procedimientos están documentados y su dominio facilita la toma de decisiones. Al término de la reunión, se reconoció a los cuadros más destacados durante el 2025 y se firmó el Código de Ética correspondiente.

Al respecto, Eraida Espinosa Aguilar, secretaria del CEN, comentó que próximamente iniciará el estudio de las Circunscripciones con las que trabajarán las comisiones municipales, ya que cada Delegado se elige en la suya, definiendo así el total con que se contará. Añadió que el último año ha sido de intenso trabajo, dedicado a culminar procesos como la cobertura de plazas vacantes de Delegados a las Asambleas Municipales y miembros del Consejo Electoral, asunto que requiere especial atención en este período.

El CEP de Matanzas se caracteriza por ser un colectivo comprometido y entusiasta con su labor.