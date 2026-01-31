Bendita jornada de Champions League

La última jornada de la Champions League estuvo cargada de emociones, giros inesperados y definiciones clave en el cierre de la fase de liga. El nuevo formato volvió a poner a prueba a los favoritos y dejó un panorama claro de cara a los octavos de final.

Entre los clasificados directos destacan Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City, todos con campañas consistentes que les permitieron evitar el repechaje y asegurar su presencia entre los 16 mejores de Europa.

El Arsenal fue el equipo más regular del torneo. Ocho partidos y ocho victorias resumen una fase impecable que lo coloca como uno de los principales candidatos al título, respaldado por un rendimiento estable y sin fisuras.

El FC Barcelona también cumplió su objetivo. El conjunto azulgrana cerró la fase en la quinta posición y selló su clasificación directa tras una campaña equilibrada, marcada por momentos de buen fútbol y capacidad de reacción en escenarios adversos.

En el Camp Nou, el Barça protagonizó una remontada convincente ante el Copenhagen, para confirmar su boleto a octavos. El triunfo 4-1 evitó el repechaje y reforzó la confianza del equipo en un duelo que exigía respuesta inmediata.

Los goles de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford certificaron la victoria culé. Sin embargo, el equipo dirigido por Hansi Flick volvió a mostrar fragilidad defensiva, al encajar un tanto en los primeros compases del encuentro.

En contraste, Real Madrid y Paris Saint-Germain no lograron evitar el repechaje y repetirán esta instancia por segundo año consecutivo, obligados a un esfuerzo adicional para mantenerse en la competición.

El club merengue volverá a enfrentarse al Benfica para luchar por la clasificación a octavos de final y no contará con par de sus figuras consolidadas como Raúl Asensio y Rodrigo Goes por expulsión.

La jornada también dejó eliminaciones de peso Olympique de Marsella, Athletic Club, PSV, Napoli, Ajax y Villarreal quedaron fuera del torneo, confirmando que la Champions no concede margen de error y castiga cada desliz.