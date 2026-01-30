Todos los poemas son cartas perdidas

Los poemas, todos los poemas, parecen cartas enviados a un desconocido. Dios sin código postal. Amante del cual el nombre se extravió en el vientre de los aviones. El tiempo que guardaron en un sobre donde escribieron devolver al remitente.

Tal vez por ello la cancelación de un sello postal en el Primer Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos este viernes 30 de enero, en los portales del Palacio de Junco, más que un acto oficial, pareció un recurso metalinguístico, en una metáfora.

Quizás de las esquelas más desgarradoras redactadas en esta Isla sea el Himno del desterrado. José María Heredia, al contemplar el Pan de Matanzas, entiende la lejanía que se acrecienta mientras la montaña se transforma en borrón y luego en punto.

Por dicho motivo, tal vez, en el sello esté presente su retrato. Él puede haber nacido en Santiago; sin embargo, su obra, su despertar sentimental, su ascenso lírico, su caída patriótica.

También aparece un plano de la ciudad de Matanzas, en la cuadratura de su esencia; además, del sello del Puentes Poéticos, un corazón rojo, como deben ser los corazones, con un verso de Roque Dalton, «la poesía es como el pan, de todos», al igual que una arteria.

Para realizar la cancelación -quería escribir consagración, pero no cabe- invitaron a Efraín Pérez Izquierdo, director del Centro del Libro Provincial; Alfredo Zaldívar, presidente del Puente Poético y a Miguel Barnet, a quien se le dedica el evento junto a Heredia, junto a lo que queremos que no sea una falacia, una carta que sí llegará a su destino: la paz. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

