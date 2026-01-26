Icarón arriba a sus 25 años 

Teatro Icarón se fundó hace 25 años, el 29 de enero de 2001, desde el núcleo creativo de la actriz Miriam Muñoz Benítez, y el diseñador escénico y gráfico, poeta y promotor Rolando Estévez Jordán.

Su origen se encuentra en las ruinas del Teatro Principal, en la calle Manzano, que ambos con ímpetu devolvieron, al menos en una breve etapa, al teatro. Esos fueron años hermosos, en que los talleres de jóvenes actores se unieron a los miembros de Icarón, y la vocación perfomática de Estevez Jordán propició espectáculos que intervenían los espacios, la arquitectura.

Recuerdo el bautizo, las palabras del historiador Israel Moliner Castañeda, los actores en las escaleras y balcones, impregnando vida y belleza.

Durante su trayectoria, Teatro Icarón ha fusionado pedagogía, creación y trabajo comunitario. Muchas generaciones de teatristas han pasado por el colectivo y luego han tomado otros caminos, la mayoría en otras agrupaciones.

Obras como La Emboscada y Caliente, caliente que te quemas se han relacionado con la memoria teatral matancera, en especial estrenos de Teatro El Mirón Cubano, en la década del 80, utilizando actores de esa etapa, conjuntamente con jóvenes, siempre con énfasis de trabajo en las comunidades, escuelas, barrios, además de eventos nacionales.

Flores de papel, de Egon Wolff, por ejemplo, es una puesta que se ha mantenido durante estos 25 años en el repertorio del colectivo, con Miriam Muñoz, así como diversos actores han interpretado en varias etapas al personaje de Merluza, siempre con el diseño escenográfico de Rolando Estévez. Es una obra emblemática de Teatro Icarón, por su permanencia histórica, por su belleza dramática, y por lo que representa en sus procesos creativos y pedagógicos.

Otras puestas, como Edith y Las penas que a mí me matan, de los dramaturgos Gilberto Subiaurt y Albio Paz, han definido y potenciado la trayectoria de la agrupación, desde sus inicios y sus conexiones con otros universos creativos. En el caso de Edith, la puesta en escena fue llevada al audiovisual, dirigida por María de los Ángeles Núñez Jauma.

En el repertorio de Teatro Icarón han estado autores cubanos como Albio Paz, Ulises Cala, Gilberto Subiaurt, Abel González Melo, Esther Suárez Durán, Freddy Núñez Estenoz, Alberto Pedro, Roberto Viñas y Ulises Rodríguez Febles; así como otros de carácter internacional, como el propio Egon Wolff, August Strindberg, Santiago Serrano, José Ignacio…

Si desde la sede de Teatro Principal se defendió un quehacer teatral, un espacio de formación, al que también se ha sumado Lucre Estévez Muñoz, y de difusión de la cultura con tertulias, performances y actividades diversas; en su sede actual, antiguo Cine Moderno, Teatro Icarón ha dado continuidad a esos objetivos iniciales y sostenidos durante 25 años. Y en los últimos tiempos, el colectivo y sus talleres han contribuido al ingreso de nuevos jóvenes a carreras de actuación.

Espectáculos como La ventana tejida, Emilia habla con los que no lo escuchan, Autopsia del paraíso, La señorita Julia o Las penas no me matan, sintetizan las inquietudes y objetivos del colectivo matancero, trabajo con la dramaturgia nacional e internacional, integración de actores con una carrera sólida y otros en formación.

De alguna forma, Las penas que no me matan, el espectáculo que se reinventó, lo sintetiza todo: la trayectoria de Míriam Muñoz, reconocida con el Premio Nacional de Teatro 2025; su tránsito por personajes, colectivos, estéticas; sus preocupaciones como actriz; sus vías de desafiar los obstáculos que el teatro impone; y las maneras de volar como Ícaro, en una vida dedicada a la escena.

Los 25 de Icarón se celebrarán el 29 de enero, a las 4:00 p. m., con el estreno de Baños públicos S. A., de Esther Suárez Durán, un modo de unir pasado, presente y futuro. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

