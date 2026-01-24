Actores matanceros reciben premio Adolfo Llauradó

Fotos: David Tamayo Cedeño y Denny Santana Torres

Los actores matanceros Raúl Álvarez y Laura Marín Gonzáles recibieron el premio Adolfo Llauradó que otorga la Asociación Hermanos Saíz, un reconocimiento que premia la labor actoral a lo largo de un año.

Raúl Álvarez ganó el lauro en la categoría de Actuación Masculina en Teatro para Niños y de Títeres y Laura Marín en Actuación Femenina en similar categoría.

El Premio Nacional de Teatro Rubén Darío Salazar reconoció al respecto en sus redes sociales: «Laura entró hace muy poco a la tropa del sol y la luna, pero es atrevida y le gustan los retos, algo que me admira de los actores, porque es una condición fundamental para crecer, y este premio es uno de los resultados. Se batió de tú a tú con los personajes protagónicos y secundarios de Un rastro en las estrellas, de Teatro de Las Estaciones, haciendo hincapié en la animación de las figuras.

«Raúl viene de la Unidad Docente Carucha Camejo que funciona en nuestro grupo. Haberlo guiado por el camino de la autoexigencia y la responsabilidad que es habitar la piel de personajes sin muñecos y con ellos no ha sido un camino de rosas. Su ascenso ha sido gradual, y creo que puede alcanzar aún mucho más, condiciones tiene para eso».

Yadiel Durán, presidente de la AHS Matanzas, reconoció el resultado de los dos jóvenes actores, así como su contribución al trabajo conjunto de las Artes Escénicas en el territorio.